Sünnet olan çocuklara üstü açık otobüs ile şehir turu sürpizi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 6. Uluslararası Altın Biber Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivali’nde çocuklar erkekliğe ilk adımı attı.

Yenişehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar üstü açık otobüs ile şehir turu attı. Üstü açık otobüs ile şehir turu atan çocukların ve ailelerin mutluluğu görülmeye değerdi. Çocuklar ile şehir turuna çıkan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Şu ânda 29 çocuğumuzu sünnet ettirdik. İnşallah gelecek sene daha fazla olur. Görevde olduğumuz süre içinde bu organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Halkımıza ve destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çocuklarını sünnet ettiren aileler ise emeği geçenlere teşekkür etti.