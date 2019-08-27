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Sünnet olan çocuklara Mehteran eşliğinde tırla şehir turu

Elazığ’da ’41 Kere Maşallah’ projesi kapsamında sünnet ettirilen çok sayıda çocuk, Mehteran eşliğinde bindirildikleri tırla şehir turu atarken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

27 Ağustos 2019 Salı 10:02
Sünnet olan çocuklara Mehteran eşliğinde tırla şehir turu

Elazığ’da ’41 Kere Maşallah’ projesi kapsamında sünnet ettirilen çok sayıda çocuk, Mehteran eşliğinde bindirildikleri tırla şehir turu atarken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.


Elazığ Belediyesi koordinesinde İstanbul Avrasya Elazığlılar Derneği tarafından hazırlanan"41 Kere Maşallah" projesi kapsamında yaklaşık 100 çocuk ücretsiz sünnet edildi. Sünnet olan çocuklar için ise etkinlik düzelendi. İlk olarak çocuklara, belediye mehteran takımının yer aldığı tırla Orduevi önünden Kültür Park’a kadar konvoy eşliğinde şehir turu yaptırıldı. Konvoyu görenvatandaşlar ise ilgi ile şehir turunu takip edip cep telefonları ile görüntü çekti. Daha sonra Kültür Park Amfi alanına geçen ve düzenlenmesi planlanan eğlence etkinliği önceki günşehit olan askerler için iptal edildi. Etkinliğin iptal edilmesi nedeniyle ailelerineçeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklar bir birleri arasında oyunlar oynayarak vakit geçirdi.


Çocukları sünnet ettirmekten son derece mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Abdullah Şekeroğlu, “Bu sosyal farkındalık hatta sorumluluk projemize ’41 Kere Maşallah’ yani 41 çocukla başlayalım istedik. Ancak memlekete gelince talep arttı. Biz de çok mutlu olduk ve onları kabul ettik. 100’e yakın çocuğu sünnet ettirdik.Bu yüzden çok mutlu ve gururluyuz" dedi.


Pençe-2 harekatında şehit olan askerler için eğlence kısmını iptal ettiklerini anımsatan Şekeroğlu, “Bizler, ‘41 Kere Maşallah’ sünnet şöleni olarak başlamıştık. Birincisini gerçekleştirdik, bundan sonra her yılın 26Ağustos’un da geleneksel haline getirip bunu şölen ve festival halinde kutlamaya ve çocuklarımızı sünnet ettirmeye devam edeceğiz. Çok güzel etkinliklerimiz vardı. Mehteran takımı eşliğinde kortej halinde şenlik alanına geldik. Mehteran takımızın mini konseri oldu. Dışarıdan gelen çok değerli sanatçılar vardı. Pençe-2 harekatında şehitlerimiz oldu. Ondan dolayı eğlence kısmını iptal ettik. Şehitlerimize, Allahtan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.


Konvoy sırasında halkın büyük bir ilgisi ile karşılaştıklarını ve bu sünnet şölenini gelenek haline getirip her yıl düzenleyeceklerini de belirten Şekeroğlu, “Kortej sırasında sanki halkımızın her birini kendi çocuğu sünnet oluyormuş gibi büyük bir coşku vardı. Çok büyük bir kalabalık vardı. İnanın imkanları olsaydı kortej tırının üstüne çıkıp, çocukları öpeceklerdi. O mutluluk hepimize yetti ve bizlere hız verdi. O mutluluk, bizleri bu işe mecbur etti" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:02
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