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Gündem Suni gıda krizi için sabotaj şüphesi: 15 günde 337 dönüm buğday tarlası kül oldu!
Gündem

Suni gıda krizi için sabotaj şüphesi: 15 günde 337 dönüm buğday tarlası kül oldu!

Son günlerde çok sayıda ilde çıkan buğday tarlalarındaki yangınlar, şüphe uyandırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 20:16:00 -

Başkan Erdoğan, üretenin önü açık derken diğer yandan üretileni yok etmek isteyenler var. Son günlerde çok sayıda ilde çıkan buğday tarlalarındaki yangınlar, şüphe uyandırıyor.

Son 15 günde 6 ilde 337 dönüm buğday tarlasında yangın çıkması provokasyon şüphesini akıllara getirdi.

Yangınlara ilişkin soruşturma sürerken tepkiler de ardı ardına geldi.

Şeytani odaklar gıda krizi için devrede: Buğday tarlaları bir bir yanıyor! #BuğdayımızYanıyor
Şeytani odaklar gıda krizi için devrede: Buğday tarlaları bir bir yanıyor! #BuğdayımızYanıyor

Gündem

Şeytani odaklar gıda krizi için devrede: Buğday tarlaları bir bir yanıyor! #BuğdayımızYanıyor

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