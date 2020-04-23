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Aktüel

Sungurlu’da vefa destek ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görünen Koranaviris salgını nedeniyle Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan vefa destek grupları tüm köy ve mahallelerde aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

2020-04-23 11:16:08 -
Sungurlu’da vefa destek ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görünen Koranaviris salgını nedeniyle Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan vefa destek grupları tüm köy ve mahallelerde aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları görevlendirilen saha ekiplerimiz ile sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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