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Aktüel

Sungurlu’da fırın, market ve imalathaneler denetlendi

Sungurlu Belediye Başkanlığı zabıta ekipleri, ramazan ayının gelmesi nedeniyle fırın, market ve imalathanelere yönelik denetimlerini artırdı.

2020-04-23 11:19:50 -
Sungurlu’da fırın, market ve imalathaneler denetlendi

Sungurlu Belediye Başkanlığı zabıta ekipleri, ramazan ayının gelmesi nedeniyle fırın, market ve imalathanelere yönelik denetimlerini artırdı.


Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, vatandaşların daha sağlıklı ve daha güvenli alışveriş yapabilmesi için işyerlerini periyodik aralıklarla denetlemeler yapıldığını ifade etti. Zabıta ekipleri, Ramazan alışverişleri nedeniyle işyerlerinde başta hijyen kuralları olmak üzere işletmenin genel düzenini, ürünlerin tazeliklerini, ambalajlarını, imalat ve son kullanma tarihlerini, gramajlarını ve etiketlerini kontrol etti. Koronovirüs tedbirleri kapsamında da maske ve eldiven kullanımı konusunda da esnaflara uyarılarda bulundu.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Şahiner, "Genel olarak eksik bir durumla karşılaşılmadı. Bazı işyerlerine gerekli uyarılar yapıldı. Halkımızın huzuru ve esenliği için denetimler devam edecek." dedi

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