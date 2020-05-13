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Aktüel

Sungurlu’da çeltik ekimi başladı

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü’nde çeltik ekimine başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:48:36 -
Sungurlu’da çeltik ekimi başladı

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü’nde çeltik ekimine başlandı.


Kula köyüne bağlı Paşa Çiftliği mezrasında çeltik üreticiliği yapan Fatih Altuntaş, bu yılda Allah’ın izniyle çeltik ekimine başladıklarını söyledi.


700 dekar alana çeltik ekimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Altuntaş, “Tavaları doldurup ekime devam ediyoruz. 20 gün süren zorlu çalışmanın ardından arazimizi hazır hale getirdik. Ekim sonrası diğer ürünler gibi işimiz bitmiyor. İlaçlaması, gübrelemesi var. Bunlar çamurun suyun içinde bir çok kez tekrarlanıyor. Allah ürünümüzü bol verir inşallah” dedi.

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