  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Sünger pankek tarifi | Kolay pankek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sünger pankek tarifi | Kolay pankek nasıl yapılır?

Yumuşacık pankek nasıl yapılır? | Yumuşacık, leziz bir pankek tarifi arayanlar tam ölçülü tarif araştırıyor. Peki, sünger gibi yumuşacık pankek nasıl yapılır? | Tam ölçülü pankek tarifi | Denenmiş pankek tarifi | En kolay pankek nasıl yapılır? | Pankek tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:47:00 -
Sünger pankek tarifi | Kolay pankek nasıl yapılır?

Sünger pankek yapılışı | Kahvaltı sofralarına, ikindi vakti atıştırmalarına son derece yakışan bir pankek tarifi arayanlar kesinlikle doğru yerde. Hem pratik hem de leziz bu tarifin yanında fındık ezmesi, çikolata ya da reçel ikram ederek çocuklarınızın yüzünü güldürebilirsiniz. İşte, leziz pankek tarifi.

Sünger pankek tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı şeker
  • Yarım fincan sıvıyağ
  • 2 su bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 su bardağı un (Son bardak tam olmayacak. Tam bardaktan iki parmak eksik un)

Kolay pankek nasıl yapılır?

Pankek hamurunu uzun süre çırpmanız gerekmiyor. Bu sebeple pankek hazırlamak doğru ölçüleri bulduğunuzda son derece kolaydır.

Öncelikle 2 adet yumurtayı ve yarım çay bardağı şekeri çırpın.

Şeker eriyince yağ ve sütü ilave edin.

Ardından eleyerek unu, kabartma tozunu ve vanilyayı karışıma ekleyin.

Akışkan bir kıvam elde etmeniz gerekiyor.

Bir tavayı ocağa alın ve ısıtın.

Tavanız yapışmıyorsa yağ koymanıza gerek yok.

Küçük bir kepçeyle tavaya hamurdan bölüştürün.

Pankeklerin altını üstünü güzelce pişirin.

Afiyet olsun. 

Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?
Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Fırında armut tatlısı nasıl yapılır?

Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?
Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?

Yoğurtlu şehriye çorbası tarifi
Yoğurtlu şehriye çorbası tarifi

Kadın - Aile

Yoğurtlu şehriye çorbası tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Ayda'nın babası ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bende hüngür hüngür ağladım!
Gündem

Ayda'nın babası ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bende hüngür hüngür ağladım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgi..
Bayern Münih'den gol şov
Spor

Bayern Münih'den gol şov

Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile karşı karşıya geldiği maçta rakibini 6-2'lik skorla yendi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay