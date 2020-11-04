Sünger pankek tarifi | Kolay pankek nasıl yapılır?
Yumuşacık pankek nasıl yapılır? | Yumuşacık, leziz bir pankek tarifi arayanlar tam ölçülü tarif araştırıyor. Peki, sünger gibi yumuşacık pankek nasıl yapılır? | Tam ölçülü pankek tarifi | Denenmiş pankek tarifi | En kolay pankek nasıl yapılır? | Pankek tarifi
Sünger pankek yapılışı | Kahvaltı sofralarına, ikindi vakti atıştırmalarına son derece yakışan bir pankek tarifi arayanlar kesinlikle doğru yerde. Hem pratik hem de leziz bu tarifin yanında fındık ezmesi, çikolata ya da reçel ikram ederek çocuklarınızın yüzünü güldürebilirsiniz. İşte, leziz pankek tarifi.
Sünger pankek tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- Yarım çay bardağı şeker
- Yarım fincan sıvıyağ
- 2 su bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 3 su bardağı un (Son bardak tam olmayacak. Tam bardaktan iki parmak eksik un)
Kolay pankek nasıl yapılır?
Pankek hamurunu uzun süre çırpmanız gerekmiyor. Bu sebeple pankek hazırlamak doğru ölçüleri bulduğunuzda son derece kolaydır.
Öncelikle 2 adet yumurtayı ve yarım çay bardağı şekeri çırpın.
Şeker eriyince yağ ve sütü ilave edin.
Ardından eleyerek unu, kabartma tozunu ve vanilyayı karışıma ekleyin.
Akışkan bir kıvam elde etmeniz gerekiyor.
Bir tavayı ocağa alın ve ısıtın.
Tavanız yapışmıyorsa yağ koymanıza gerek yok.
Küçük bir kepçeyle tavaya hamurdan bölüştürün.
Pankeklerin altını üstünü güzelce pişirin.
Afiyet olsun.