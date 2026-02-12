Yasalın ‘sahtesi’ ile 2,5 milyar çarptılar

Bunun üzerine belirlenen şüpheliler 5 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 lira hareketlilik tespit etti. Erzurum merkezli düzenlenen operasyonda Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı.