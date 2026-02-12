  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O haber geldi: Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular! Transfer bombası patladı... Vücut kompozisyonu... Kadınlar neden erkeklerden daha çok üşürler? Bilimsel yanıt şaşırttı Uzmanı uyardı: Gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır İthalatı bitirecek devasa anlaşma! İslam ülkesinden enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamle Ramazan ayında geçerli olacak! Yerli Troy Kart’tan indirim kampanyası Alarm verildi, kış geldi: Uzmanlar uyarıyor.. 'Griptir geçer' demeyin, risk grubunda... Onbir ayın sultanına adım adım giderken... Uzmanlardan iftarda suyu peş peşe içmeyin uyarısı Yasalın ‘sahtesi’ ile 2,5 milyar çarptılar Tığ gibi incelmenin doğal yolu! Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler dikkat
Türkiye
4
Yeniakit Publisher
Yasalın ‘sahtesi’ ile 2,5 milyar çarptılar
IHA Giriş Tarihi:

Yasalın ‘sahtesi’ ile 2,5 milyar çarptılar

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasal araç kiralama web sitelerinin sahtelerini oluşturup vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonla 68 kişiyi gözaltına aldı.

#1
Foto - Yasalın ‘sahtesi’ ile 2,5 milyar çarptılar

Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin ortak çalışmasında, yasal araç kiralama web sitelerinin sahteleri oluşturulup, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

#2
Foto - Yasalın ‘sahtesi’ ile 2,5 milyar çarptılar

Bunun üzerine belirlenen şüpheliler 5 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 lira hareketlilik tespit etti. Erzurum merkezli düzenlenen operasyonda Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı.

#3
Foto - Yasalın ‘sahtesi’ ile 2,5 milyar çarptılar

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ile sim kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, alınan güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı
Gündem

Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nükleer krizde gelinen son aşamayı dünyayla paylaştı. ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini t..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
Futbolda berabere kalmak yasaklandı!
Spor

Futbolda berabere kalmak yasaklandı!

Japonya Profesyonel Futbol Ligi (J. League), futbolun en köklü kurallarından biri olan “beraberlik” uygulamasını bu sezon için rafa kaldırdı..
Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını
Gündem

Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını

16 yaşındaki kıza gece yarısı "beni etkiliyorsun" mesajları attığı için cinsel tacizden tutuklanan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede..
Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!
Siyaset

Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!" başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23