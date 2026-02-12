Çocuklarınızın çantasını hemen kontrol edin!

“Dosa” adıyla bilinen pembe sentetik karışım, sabit içeriği olmayan tehlikeli bir kimyasal kokteyl olarak hızla yayılıyor. Uzmanlar aileleri uyarıyor; Görünüşe aldanmayın, çocuklarınızla konuşun ve ani davranış değişimlerini ciddiye alın.

Pembe, kokulu ve masum görünümlü… Ancak uzmanlara göre “dosa” olarak bilinen sentetik karışım, modern uyuşturucu piyasasının en tehlikeli ürünlerinden biri haline geldi. Son dönemde kamuoyuna yansıyan olaylarla yeniden gündeme gelen madde, farklı ülkelerde hızla yayılıyor.

Başlangıçta bazı bölgelerde gece hayatında popülerleşen pembe toz, zamanla küresel ölçekte dolaşıma girdi. Sosyal medya ve uluslararası tedarik zincirleri, bu yayılımı hızlandırdı. Uzmanlar, maddenin “tek bir uyuşturucu” olmadığını özellikle vurguluyor.

Dosa, sabit içeriği olan bir madde değil. Üretildiği her partide farklı kimyasal karışımlar içerebiliyor. Yapılan laboratuvar analizlerinde ketamin, MDMA, metamfetamin türevleri, katinonlar ve çeşitli uyarıcıların aynı pakette bulunduğu tespit edildi.

Birden fazla uyarıcının aynı anda kullanılması; kalp yükünü artırıyor, tansiyonu yükseltiyor ve ani kriz riskini büyütüyor. Psikolojik etkiler ise öforiden panik atağa kadar geniş bir yelpazede değişebiliyor.

Sağlık uzmanları, pembe görünümün ve “hafif” algısının aldatıcı olduğunu söylüyor. Maddenin özellikle gençler arasında “parti klasiği” olarak pazarlanması, risk algısını düşürüyor.

Ailelere çağrı: “Gözünüz açık olsun”

Uzmanlar özellikle gençler ve üniversite çağındaki bireyler için uyarıyor. Sosyal medya ve festival kültürü üzerinden yayılan bu madde, “pembe toz”, “tusi” veya farklı isimlerle pazarlanabiliyor.

Ailelere öneriler şöyle sıralanıyor:

Ani davranış değişikliklerine dikkat edin

Aşırı enerji patlamaları veya uzun süren uykusuzluk gözlemleyin

Nedensiz kaygı, çarpıntı veya bilinç bulanıklığı gibi belirtileri ciddiye alın

Çocuklarınızla açık iletişim kurun

Uzmanlar, “ riskleri bilmek ve erken fark etmek hayat kurtarır” uyarısında bulunuyor.