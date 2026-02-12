  • İSTANBUL
Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu

Jeffrey Epstein’in şeytani ağına dair sızan bilgiler, küresel lojistik devini ve milyarlarca dolarlık yatırımları vurdu! Kanada’nın ikinci büyük emeklilik fonu CDPQ (La Caisse), DP World CEO’su sapık zihniyetli Ahmed bin Sulayem’in Epstein ile olan karanlık bağlantıları nedeniyle tüm yatırımlarını askıya aldı.

Dünyayı sarsan Epstein skandalı, bu kez küresel ticaretin en büyük oyuncularından birini, DP World’ü vurdu. ABD’li siyasetçilerin ifşa ettiği "sansürsüz" belgelerde adı geçen 6 isimden biri olan Sultan Ahmed bin Sulayem, DP World’ün milyarlarca dolarlık yatırım ortağı olan Kanada merkezli CDPQ’yu harekete geçirdi. Salı günü yapılan sert açıklamada, "Sapkın bir suçluyla bağlantısı olan bir yönetim anlayışıyla daha fazla yol yürüyemeyiz" mesajı verildi.

Quebec Emeklilik Fonu, Epstein dosyalarında DP World Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su sapık zihniyetli alçak Sultan Ahmed bin Sulayem hakkında ortaya çıkan bilgiler sonrasında, bir açıklama ve "gerekli adımlar" atılana kadar DP World'e yaptığı yatırımları durdurduğunu açıkladı.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, Kanada'nın ikinci büyük emeklilik fonu, lojistik firması DP World'ün CEO'su ile merhum cinsel suçlu ve finansçı Jeffrey Epstein arasındaki bağlantıların ortaya çıkmasının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DP World'e gelecekteki yatırımlarını askıya alacağını duyurdu.

La Caisse Salı günü yaptığı açıklamada, şirket CEO'su Sultan Ahmed bin Sulayem'in Epstein ile olan bağlantılarına açıklık getirene ve "gerekli önlemleri" alana kadar şirketle birlikte daha fazla yatırım yapmayacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Unutmayın, Arap demek Müslüman demek değildir. Bir milletin adıdır, içinden abiler,omerler çıktığı gibi, ebu lehep ebu cehillerde çıkar.

Cengiz

Günümüzde bunların içinde çok sayıda ebulehep ve Ebu Cehil var .hatta bir kısmı da devlet yöneticisi
TÜM YORUMLARA GİT
