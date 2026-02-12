Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu

Dünyayı sarsan Epstein skandalı, bu kez küresel ticaretin en büyük oyuncularından birini, DP World’ü vurdu. ABD’li siyasetçilerin ifşa ettiği "sansürsüz" belgelerde adı geçen 6 isimden biri olan Sultan Ahmed bin Sulayem, DP World’ün milyarlarca dolarlık yatırım ortağı olan Kanada merkezli CDPQ’yu harekete geçirdi. Salı günü yapılan sert açıklamada, "Sapkın bir suçluyla bağlantısı olan bir yönetim anlayışıyla daha fazla yol yürüyemeyiz" mesajı verildi.

Quebec Emeklilik Fonu, Epstein dosyalarında DP World Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su sapık zihniyetli alçak Sultan Ahmed bin Sulayem hakkında ortaya çıkan bilgiler sonrasında, bir açıklama ve "gerekli adımlar" atılana kadar DP World'e yaptığı yatırımları durdurduğunu açıkladı.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, Kanada'nın ikinci büyük emeklilik fonu, lojistik firması DP World'ün CEO'su ile merhum cinsel suçlu ve finansçı Jeffrey Epstein arasındaki bağlantıların ortaya çıkmasının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DP World'e gelecekteki yatırımlarını askıya alacağını duyurdu.

La Caisse Salı günü yaptığı açıklamada, şirket CEO'su Sultan Ahmed bin Sulayem'in Epstein ile olan bağlantılarına açıklık getirene ve "gerekli önlemleri" alana kadar şirketle birlikte daha fazla yatırım yapmayacağını belirtti.