Yerel Denizli’de kan donduran olay! Emekli polis dehşet saçtı
Yerel

Denizli'de kan donduran olay! Emekli polis dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Denizli'de kan donduran olay! Emekli polis dehşet saçtı

Denizli'nin Güney ilçesinde, tartıştığı ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ç. (64) ile kardeşi Muzaffer Ç. (60) arasında arazide tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kardeşine tabancayla ateş eden Mustafa Ç. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Güney Ziraat Odası Genel Sekreteri olduğu öğrenilen Muzaffer Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, emekli polis olduğu belirtilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.​​​​​​​

Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu
Gündem

Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu

2015 yılından beri her seçim öncesi “Erdoğan çoktan kaybetti” diyen, 2020’den itibaren “Erdoğan kaybetti ama kimin kazandığı belli olmayan b..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
