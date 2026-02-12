  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
New York’ta kritik görüşme! Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi “ABD’de aşırı derecede sübvanse ediliyor” Macron’dan Elon Musk çıkışı! Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür Dünya Antalya’da buluşacak! Murat Kurum’dan COP31 mesajı Cezaevleri raporu TBMM’de! E tipi cezaevleri için geri sayım başladı CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline siyasilerden peş peşe tepkiler ABD üslerinde alarm yükseldi: Uydu görüntülerinde askeri yığınak Türkiye 2500 DEAŞ’lı vatandaşını Irak’tan istedi mi? Irak Adalet Bakanı cevapladı... Her dinden insana sordu! Sadece Müslümanlar kabul etmedi: Bin dolara dininizi değiştirir misiniz?
Spor Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...
Spor

Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...

52 puan toplayan Galatasaray, 21 hafta itibarıyla 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6’sında mutlu sona ulaşmayı başardı. Tek fire ise 100. yılda Gheorghe Hagi döneminde verildi.

52 puan toplayan Galatasaray, 21 hafta itibarıyla 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6’sında mutlu sona ulaşmayı başardı. Tek fire ise 100. yılda Gheorghe Hagi döneminde verildi.

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde zirvede oturan Galatasaray, güçlendirdiği kadrosuyla üst üste 4. zafer için mücadele ediyor.

Bu hafta sahasındaki Eyüpspor maçıyla çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Aslan, üç puanlı sistemin başladığı 1987-88 sezonundan beri 8. kez 21 haftada 50 puan barajını geçti. Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de 21 hafta karnesi incelendiğinde sırasıyla 51-54-57-52 puan topladı. Okan Buruk'u, UEFA Kupası'nı kazandığı dönem ligdeki ilk 21 maçta 54 puana ulaşan Fatih Terim takip ediyor.

 

2005 YILINDA LİGİ ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ

Buruk ve Terim dışında 50 puan barajını geçen diğer teknik adamlar ise 51'er puanla 1994'te Hollmann, 2005'te Hagi ve 2006'da Gerets. Sarı-kırmızılılar 21 haftada 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını şampiyon tamamlarken, tek fireyi Galatasaray'ın 100. yılında Gheorghe Hagi verdi. Cimbom o sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

İstatistikler bu sezon sonunda Okan Buruk'un yüzde 85 şampiyon olacağını gösteriyor.

(Sabah)

'Derin Galatasaray değil derin kadro!'
'Derin Galatasaray değil derin kadro!'

Spor

'Derin Galatasaray değil derin kadro!'

Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de solladı! Bu alanda Süper Lig’in en iyisi Göztepe
Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de solladı! Bu alanda Süper Lig’in en iyisi Göztepe

Spor

Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de solladı! Bu alanda Süper Lig’in en iyisi Göztepe

Galatasaray'da kritik divan kurulu toplantısı
Galatasaray'da kritik divan kurulu toplantısı

Spor

Galatasaray'da kritik divan kurulu toplantısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
Siyaset

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de "Alın bunu bu..
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede
Gündem

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Türkiye siyasetinde ve yargı camiasında ismi en çok konuşulan figürlerden biri olan Akın Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23