Yeniakit Publisher
DEM'li Belediyede paralarını alamayan emekçiler kazan kaldırdı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

DEM'li Belediyede paralarını alamayan emekçiler kazan kaldırdı!

Yerel seçimlerin ardında binlerce işçiyi işten atıp belediyeleri kendi yandaşlarıyla dolduran Dem Partili belediyelerde büyük bir kriz patlak verdi.

#1
Foto - DEM'li Belediyede paralarını alamayan emekçiler kazan kaldırdı!

Diyarbakır'da iki yıldır maaşlarında kesinti yapılan ve sosyal hakları ödenmeyen Bağlar Belediyesi işçileri iş bıraktı.

#2
Foto - DEM'li Belediyede paralarını alamayan emekçiler kazan kaldırdı!

Belediye yöneticileri ise haklarını arayan emekçileri işten atmakla tehdit etti. Yerel seçimlerin ardında binlerce emekçiyi ekmeğinden ettiler, yerlerine kendi yandaşlarını aldılar. Sadece Diyarbakır'da 2 bin kişi işten atılırken, 5 bine yakın kişi işe alındı. Dem Partili belediyelerin emekçi oyunu sonunda patlak verdi. 2 yıldan beri maaşları eksik ödendiği ve sosyal hakların ise hiç ödenmediği Dem Partili Bağlar Belediyesi'nde emekçiler yönetime karşı kazan kaldırarak iş bıraktı.

#3
Foto - DEM'li Belediyede paralarını alamayan emekçiler kazan kaldırdı!

Sabah saatlerinde belediye binası önünde toplanan yüzlerce işçi belediye yönetimine tepki gösterdi. Emeklerinin gaspı edildiğini, defalarca söz verilmesine rağmen sözlerin tutulmadığına vurgu yapan emekçiler,"bu kadar yalan tiyatrosu yeter. Bıçak kemiğe dayandı. Bizim paramızı vermiyorlar ama kendileri lüks içinde yaşıyor " diyerek tepkilerini dile getirdiler.

#4
Foto - DEM'li Belediyede paralarını alamayan emekçiler kazan kaldırdı!

Belediye Eşbaşkanları Siraç Çelik ve Leyla Ayaz'ın işçilerin karşısına çıkmaması ise öfkeyi artırdı. İşçiler "karşımıza çıkacak yüzünüz mu yok?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. İller Bankası belediyelerin ödeneklerine yüksek oranlarda zam yapmasına rağmen işçi alacaklarının ödenmemesi kafaları karıştırıyor.

