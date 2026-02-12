DEM'li Belediyede paralarını alamayan emekçiler kazan kaldırdı!

Belediye yöneticileri ise haklarını arayan emekçileri işten atmakla tehdit etti. Yerel seçimlerin ardında binlerce emekçiyi ekmeğinden ettiler, yerlerine kendi yandaşlarını aldılar. Sadece Diyarbakır'da 2 bin kişi işten atılırken, 5 bine yakın kişi işe alındı. Dem Partili belediyelerin emekçi oyunu sonunda patlak verdi. 2 yıldan beri maaşları eksik ödendiği ve sosyal hakların ise hiç ödenmediği Dem Partili Bağlar Belediyesi'nde emekçiler yönetime karşı kazan kaldırarak iş bıraktı.