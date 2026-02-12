Merkez Bankası’ndan "piyasa gerçekleri" ayarı: Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu’nu açıklayarak piyasaların beklediği kritik güncellemeyi yaptı. Banka, daha önce ilan edilen enflasyon tahminlerini, küresel enerji maliyetleri ve iç piyasadaki talep dengelerini gerekçe göstererek yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası Başkanı, sıkı para politikası duruşunun "hedefle uyum sağlanana kadar" tavizsiz sürdürüleceği mesajını verirken, ekonomistler bu hamleyi "gerçekçi bir yaklaşım" olarak yorumladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını gerçekleştiriyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sunumda açıklama yapıyor.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Başkan Karahan, “Enflasyonun 2026'da yüzde 15-21 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

 

Merkez Bankası Başkanı Karahan, 2025 yılının son Enflasyon Raporu sunumunda 2026 yılı için ara hedefin yüzde 16 olarak korunduğunu, tahmin aralığının ise yüzde 13–19 seviyesinde sabit kaldığını açıklamıştı.

 

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

*Ticari gerilimlerin yatışmasıyla birlikte küresel büyümede de toparlanmaya şahit olduk.

*Son dönemde gözlenen küresel büyüme yönündeki riskler aşağı yönlü hareketlendi.

*Bu ortamda güvenli finans varlık arayışının değerli metal fiyatlarına, sektörel fiyatların da endüstriyel metal fiyatlarına yukarı yönlü etki etti.

*2025'in ilk üç çeyreğinde 2023'e kıyasla tüketimin büyümeye katkısının belirgin bir şekilde gerilediğini yatırımların ise katkısının arttığını görüyoruz.

*İmalat sanayi kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamanın altında. Manşet işsizlik ve geniş tanımlı işsizlik düşmekte ancak yüksekliğini koruyor.

*Talep koşullarının dezenflasyona sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürüyor. 2026'da da dezenflasyonun devam edeceğini öngörüyoruz.

*Bir önceki rapor dönemine kıyasla yüzde 2,2 puan azalarak 30,7'ye geriledi. Enflasyon kasım-aralık aylarında bir önceki kasıma göre alt bantta gerçekleşti.

 

*Ocak ayında ise aralığın üst bandına yaklaşan bir enflasyon görüyoruz. Bunda da gıda fiyatları hava koşullarına bağlı olarak arz yönlü etkilerden önemli ölçüde etkileniyor.

*Kasımda normale dönen gıda fiyatları ocakta tersine döndü, bu gelişmelerin Şubat ayına sarkan etkileri de olacak

*Ocak ayında döneme özgü bir fiyat artışı öngörüyoruz. Ücret ve vergi ayarlamaları da ocak ayı enflasyonuna yansıyor. Bu gelişmeler sıkı duruşumuzu kararlılıkla korumamızı gösteriyor.

*Eğitim ve kira ücretleri enflasyona etkisi oldu. Hizmetlerde süre gelen atalet kırılmaya başladı. Kira ve eğitim dışına kalan hizmet kalemlerinde tüketici enflasyonuna yakınsamış bir görünüm mevcut.

*Kira tarafında öncü göstergeler ana eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor.

*Kira enflasyonunun bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 ila 36 arasında olduğu tahmin ediliyor.

*Reel sektörün enflasyon beklentisi iyileşti. Beklentilerin enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyretmesi risklerin canlı olduğunu gösteriyor. Bu görünümde para politikasındaki sıkı duruşu korumamızı gösteren unsurlardan biri.

*Haziran ayının son haftası ile 30 Ocak haftasında mevduat faizleri yüzde 9,2 puan, ticari kredi faizleri ise 8 puan geriledi. İhtiyaç kredilerinde ise risk pirimi ve makro ihtiyat sebebiyle daha yansımalar daha kademeli seyretmekte.

*2025'teki artışın temel belirleyicileri altın fiyatları ve EUR/USD doları paritesi.

*Enflasyon ara hedeflerindeki sapmada 5 ana unsur etkili oldu.

 

2025 yıl sonu ar hedefi yüzde 24 ilen enflasyonun gerçekleşmesi yüzde 30,9 oldu. Ara hedef sapması yüzd 6,9 puan oalrak kaydedildi.

*Küresel büyüme görünümü dirençli devam ediyor. Büyüme yüzde 2,2'tan yüzde 2,3'e revize edildi.

*Enflasyonun yüzde 15 ile 21 aralığında olacağı tahmin edilmektedir.

ÖNCEKİ TAHMİN

2025 yılının son Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yılına ilişkin tahmin aralığı yüzde 25 - 29 bandından yüzde 31 - 33 bandına revize edilmişti. Yüzde 13 - 19 aralığında bulunan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığında ise değişikliğe gidilmemişti.

Emekli

Eskiden Ramazan ayı bereket ayıydı.. Şimdi zam ayı oldu....

İ. Keskin

Ah keşke, ah keşke ammaaaa; bu piyasa hiç ayar tutar mı? Piyasa dediğiniz, üretim öncesi maliyetler, üretim süresi maliyetleri ve üretim sonrası lojistik(hasat,nakliye, saklama, depolama) ve kullanım değerlemesi dediğimiz bir bütünlüktür. Ama fiyatlama, bu sürecin sektörel kabzolarınca yapuldığından sürecin tahmin edilebilirliği bulunmamaktadır. Maalesef tahminler iyi niyetli olup gerçekleri yansıtmamaktadırlaaaaar.
