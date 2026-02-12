  • İSTANBUL
ABD Suriye'deki o bölgeden de çekildi

ABD Suriye'deki o bölgeden de çekildi

ABD, Suriye'deki savaş sırasında ülkenin SDG kontrolündeki El Tenf'te konuşlanmıştı. Suriyeli iki askeri kaynağın Çarşamba günü AFP'ye verdiği bilgiye göre ABD güçleri IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun bir parçası olarak konuşlandıkları Suriye'deki El Tenf üssünden Ürdün'e çekildi.

ABD, Suriye'deki savaş sırasında ülkenin SDG kontrolündeki El Tenf'te konuşlanmıştı. Suriyeli iki askeri kaynağın Çarşamba günü AFP'ye verdiği bilgiye göre ABD güçleri IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun bir parçası olarak konuşlandıkları Suriye'deki El Tenf üssünden Ürdün'e çekildi.

Kaynaklardan biri “Amerikan güçleri bugün El Tenf üssünden tamamen çekilerek Ürdün'deki başka bir üsse yerleşti” dedi ve yerlerine Suriyeli güçlerin konuşlandırıldığını sözlerine ekledi.

İkinci bir kaynak da çekilmeyi doğrulayarak Amerikalıların son 15 gündür teçhizatlarını taşıdığını söyledi.

İkinci kaynak ABD birliklerinin “Ürdün'den El Tenf'teki üsle koordine olmaya devam edeceğini” söyledi.

ABD güçleri Suriye'deki savaş sırasında ülkenin SDG kontrolündeki kuzeydoğusunda ve Ürdün ile Irak sınırı yakınlarındaki El Tenf'te konuşlanmıştı.

 

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, 2014’ten bu yana IŞİD’le mücadele kapsamında Suriye’de askeri varlık bulunduruyor.

Bir dönem özellikle ülkenin kuzeydoğusunda SDG ile iş birliği içinde faaliyet gösteren Washington’un halihazırda bu ülkede yaklaşık 2 bin askerinin bulunduğu, ancak üs sayısını 8’den 3’e düşürdüğü ve ilerleyen süreçte asker sayısını 1000’in altına indirmeyi planladığı belirtiliyor.

ABD, Suriye sahasındaki varlığının "IŞİD’in yeniden güçlenmesini engelleme, bölgesel istikrarı koruma ve stratejik dengeyi sürdürme amacı taşıdığını" ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News

