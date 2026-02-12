  • İSTANBUL
Bağırsakların ilacı ikili! Kabızlığı unutturuyor, iç organlarını temizleyen şifa...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bağırsakların ilacı ikili! Kabızlığı unutturuyor, iç organlarını temizleyen şifa...

Bağırsaklar vücudun en önemli mekanizmalarından biridir ve problem yaşamamız da en muhtemel organımızdır...

Şişkinlik ve hazımsızlık bağırsakları rahatsız eder. Öyle bir ikili var ki iç organları dahi temizliyor. Peki bu ikili nasıl tüketilir?

Sosyal medyada son dönemin en çok konuşulan sağlık trendlerinden biri, yatmadan önce içilen zeytinyağı ve limon karışımı. Bu karışımın sindirimi rahatlattığı, cilde ışıltı verdiği ve daha kaliteli bir uykuya yardımcı olduğu söyleniyor. Peki bu karışım gerçekten etkili mi?

Soğuk sıkım sızma zeytinyağı ve taze limon suyu aslında uzun yıllardır sağlıklı beslenmenin temel taşları arasında yer alıyor. Salataların ötesine geçerek geceye özel bir ritüelin parçası hâline geldi. İddiaya göre bu iki güçlü besin bir araya geldiğinde antioksidan yönü yüksek, vücudu nazikçe destekleyen bir karışımı ortaya çıkarıyor.

Bu karışımın özellikle yatmadan önce tüketilmesi tavsiye ediliyor. Gerekçe ise sindirimi desteklemesi ve gece boyunca vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlayabileceği öne sürülüyor.

Zeytinyağı bağırsakları kayganlaştırarak geçişi kolaylaştırabilirken, limon suyu mide asidini uyararak sindirim sürecine destek olduğu söyleniyor. Bu karışım birlikte alındıklarında ise akşam yemeği sonrası oluşan doluluk hissini hafifletebileceği ve daha konforlu bir uykuya zemin hazırlayabileceği ileri sürülüyor.

Ayrıca bu karışımın:

Bağırsak düzenini destekleyebileceği Zaman zaman görülen kabızlığa yardımcı olabileceği Vücudun doğal detoks süreçlerine katkı sağlayabileceği Karaciğer fonksiyonlarını destekleyebileceği iddia ediliyor.

Zeytinyağı; anti-inflamatuar bileşenleri sayesinde kalp sağlığı ve dengeli kolesterol seviyeleriyle ilişkilendiriliyor. Limon ise C vitamini ve bitkisel antioksidanlar açısından zengin. Bu nedenle karışımın:

Kardiyovasküler sistemi destekleyebileceği Eklem konforuna katkı sunabileceği Cildin daha aydınlık görünmesine yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

Zeytinyağının, özellikle Akdeniz tipi beslenmenin bir parçası olduğunda kalp sağlığı açısından faydalı olduğu güçlü araştırmalarla destekleniyor. Bazı çalışmalar sızma zeytinyağının bağırsak hareketlerini artırabileceğini ve kabızlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.

Limon suyuna gelince; içerdiği C vitamini kolajen üretimi ve bağışıklık sistemi için gerekli. Gece tüketilen küçük miktardaki limon suyunun, yeterli C vitamini alan bir kişide ekstra bir fark yaratacağına dair güçlü kanıtlar bulunmuyor.

Karaciğer "detoksu" konusu da çoğunlukla abartılıyor. Karaciğer zaten vücudun doğal detoks organı. Onu desteklemenin en etkili yolu; dengeli beslenmek, alkol tüketimini sınırlamak, sağlıklı kiloyu korumak ve düzenli egzersiz yapmak. Zeytinyağının içerdiği melatonin miktarı ise uykuyu belirgin biçimde etkileyecek düzeyde değil.

Nasıl Tüketilir? Mide hassasiyeti, gastrit ya da reflü sorunu olmayanlar için tarif oldukça basit: 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı Yarım limonun suyu Karıştırın ve yatmadan önce için. Tadını yoğun bulursanız yarım bardak su ekleyerek seyreltebilirsiniz.

