Bağırsakların ilacı ikili! Kabızlığı unutturuyor, iç organlarını temizleyen şifa...

Sosyal medyada son dönemin en çok konuşulan sağlık trendlerinden biri, yatmadan önce içilen zeytinyağı ve limon karışımı. Bu karışımın sindirimi rahatlattığı, cilde ışıltı verdiği ve daha kaliteli bir uykuya yardımcı olduğu söyleniyor. Peki bu karışım gerçekten etkili mi?