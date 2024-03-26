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Ekonomi SunExpress uçaklarının içerisinde büyük lezzet ikramı!
Ekonomi

SunExpress uçaklarının içerisinde büyük lezzet ikramı!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 12:13:00 -
SunExpress uçaklarının içerisinde büyük lezzet ikramı!

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, yemek ikram şirketi TURKISH DO & CO ile anlaştı. TURKISH DO & CO, misafirlerine lezzetli menüsüyle keyifli bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlayan SunExpress’in tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlardaki ikram hizmetlerini sağlayacak.

TURKISH DO & CO tarafından hazırlanan yemek ve atıştırmalık ürünleri, tüm SunExpress uçuşlarında satışa sunulmaya başlandı. Bununla birlikte, yaz sezonuna özel olarak hazırlanan yeni menülerin önümüzdeki dönemde misafirlerle buluşturulması planlanıyor.

 

SunExpress CEO’su Max Kownatzki anlaşma ile ilgili şunları söyledi: “Her zaman seyahat etmeyi daha da keyifli hale getirmenin yollarını arayan bir hava yolu şirketiyiz. Bu nedenle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kalitesi ve mutfak uzmanlığıyla tanınan TURKISH DO & CO ile iş birliği kurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği ile yolcularımıza her damak zevkine uygun lezzetli ve çeşitli ikramlar sunarak müşteri memnuniyetini yeni zirvelere taşımaya kararlıyız” dedi.

Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere 50’den fazla hava yolu şirketine hizmet veren TURKISH DO & CO’nun CEO’su Attila Doğudan ise, “TURKISH DO & CO, şu anda Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere çok sayıda hava yoluna ikram hizmeti vermeyi sürdürüyor. Genişletilmiş üretim kapasitemiz ile SunExpress’i yeni bir müşteri ve ortak olarak ağırlamaktan gurur duyuyoruz. SunExpress, Türkiye ve Avrupa arasında kurduğu hava köprüsü ile turizm sektörünün kilit oyuncuları arasında yer alıyor. Bu iş birliği sayesinde TURKISH DO & CO’nun kalite ve lezzetini daha fazla seyahat severe ulaştıracak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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