Kuyuya düşmüştü! İtfaiye kurtardı
Hatay’da kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kuyudan çıkartıldı
Arsuz ilçesi Arparderesi Mahallesi’nde kuyuya düşen koyunu fark eden sahibi, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya indi. Başarılı çalışmayla koyunu kurtaran itfaiye ekipleri sahibine teslim etti
Gündem
