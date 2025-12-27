  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kuyuya düşmüştü! İtfaiye kurtardı
Yerel

Kuyuya düşmüştü! İtfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kuyuya düşmüştü! İtfaiye kurtardı

Hatay’da kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kuyudan çıkartıldı

Arsuz ilçesi Arparderesi Mahallesi’nde kuyuya düşen koyunu fark eden sahibi, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

 

Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya indi. Başarılı çalışmayla koyunu kurtaran itfaiye ekipleri sahibine teslim etti

 

İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı
İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

Gündem

İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

Yavrusuna siper oldu! Anne koyunun yavrusunu köpekten böyle korudu
Yavrusuna siper oldu! Anne koyunun yavrusunu köpekten böyle korudu

Yaşam

Yavrusuna siper oldu! Anne koyunun yavrusunu köpekten böyle korudu

Koyun otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp 2 kişi yaralayan baba-oğul yakalandı
Koyun otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp 2 kişi yaralayan baba-oğul yakalandı

Yerel

Koyun otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp 2 kişi yaralayan baba-oğul yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23