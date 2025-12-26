Hükümete akılalmaz tuzak: Çelik üreticisi 'halkı zehirledi' ülke şaşkına döndü! Savcılar kararı ilan etti

Hollanda merkezli çevre örgütü Stichting Frisse Wind, Hindistan menşeili şirket Tata Steel’in Hollanda’daki birimlerine karşı 1,4 milyar Euro'luk (70 milyar TL) tazminat davası açtı.

Örgüt, şirketin Velsen-Noord’daki tesislerinden yayılan zararlı gazların bölge halkına ve çevreye büyük zararlar verdiğini söylüyor.

Dava, bölge halkı adına açıldı. Talep edilen tazminat artan sağlık sorunlarına, kaybedilen konut değerlerine ve zehirlenen doğaya karşılık olarak açıldı.

Tata Steel davayı başlatan belgelerin Kuzey Hollanda Bölge Mahkemesine Haarlem’de sunulduğunu açıkladı.

Şirket belgeleri incelediğini ve konumunu savunmak için güçlü argümanları olduğunu söyledi. Dava toplu dava rejimi kapsamında iki aşamada ilerleyecek.

HÜKÜMET DE CEZA KESEBİLİR!

Her aşamanın iki ile üç yıl sürmesi bekleniyor. Süreç Tata Steel’in Avrupa’daki çevresel etkileri nedeniyle artan denetimlerin ortasında geliyor.

Hollandalı düzenleyiciler 2024’te baskıyı artırdı. Zehirli emisyonlar belirgin biçimde azaltılmazsa yaklaşık 27 milyon Euro'luk (1.3 milyar TL) para cezası ve IJmuiden limanındaki bir kok tesisinin kapatılması uyarısı yaptı.

Savcılar 2022’de şirketin ve bir ortağının tehlikeli maddelerle toprak, hava ve suyu kasıtlı kirletip kirletmediğini soruşturmaya başladı.

Tata Steel Eylül ayında Hollanda operasyonlarında emisyonları azaltmak için maliyeti 6,5 milyar avroya kadar çıkabilecek bir proje planını duyurdu. Hollanda devleti bu projeye 2 milyar avroya kadar katkı sağlayacak.