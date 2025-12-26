Her anı rezalet! Aldattığı karısını, sevgilisi ile kız arkadaşına öldürtmüş!

Olay, Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Tülay A., arkadaşı Seray Ö. (25) ile birlikte daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Adnan B.'nin (35) evine gitti. Seray Ö. Site önünde beklerken Tülay A. apartmana çıkarak Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile görüşmek istedi. Tülay A., kapıyı açan Bedir'i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra Seray Ö. tarafından yapılan 112 ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde ölü halde buldu.

3’Ü BİRLİKTE HAREKET ETTİ

2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Tülay A.'nın Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesi çerçevesinde "tasarlayarak kasten öldürme", TCK 116. maddesi çerçevesinde "konut dokunulmazlığını ihlal" ve 6136 sayılı Kanun çerçevesinde "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından yargılanması talep edildi. Savcılık, bu suçlar çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanık Seray Ö. hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, maktul Özge Bedir'in eşi Adnan B.'nin de Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasının istendiği kaydedildi.

EŞİMDEN BOŞANACAĞIM DEYİP OYALAMIŞ

Seray Ö. savunmasında, Adnan B. ile yaklaşık 3 yıldır ilişki yaşadığını, evli olduğunu bilmediğini, durumu öğrendikten sonra ilişkilerini sonlandırdığını ancak Adnan B.'nin eşinden boşanacağını söylemesi üzerine yeniden ilişkiye başladıklarını söyledi. Seray Ö., Adnan B.'nin eşine ilişkilerini anlatmadığını fark etmesi üzerine Özge Bediri telefonla arayarak durumu bildirdiğini, daha sonra birlikte çekilmiş fotoğrafları WhatsApp üzerinden gönderdiğini belirtti.

10 Haziran 2025 tarihinde gece saatlerinde Adnan B.'nin Tülay A.'nın evine geldiğini olay günü saat 17.00 sıralarında Adnan B.'nin kendisini aradığını ve kızını alarak evden çıktığını, eşinin evde yalnız olduğunu söylediğini ve eve gidip Özge Bedir ile görüşmelerini istediğini aktardı.

Seray Ö., birlikte gittikleri Tülay A.'nın kendisine "sen gelme sorun çıkmasın" diyerek Özge Bedir ile kendisinin görüşmek istediğini söylediğini saat 18.00 sıralarında birlikte yürüyerek siteye gittiklerini, kendisinin sitenin iki alt sokağında beklediğini, Tülay A.'nın ise Özge Bedir'in evine çıktığını ifade etti. Seray Ö., Tülay A.'nın geri döndüğünde ellerinin çantanın içinde olduğunu, kendisine "sus ve yürü" dediğini söyledi. Yürüyüş sırasında durmadan yaklaşık 40 dakika boyunca sokaklarda dolaştıklarını, Tülay A.'nın üzerindeki gömlek ve eteğin de kanlı olması nedeniyle çıkartıldığını, kanların yere damladığını savunmasında anlattı.

KENDİNİ KORUMUŞ!

Tülay A. İse ifadesinde olay günü Seray Ö. ile birlikte yürürken Adnan B. ile sık sık telefon görüşmeler yaptıklarını, Adnan B.'nin kızını alarak evden çıktığını ve eşi Özge Bedir'in evde yalnız olduğunu söylediğini aktardı. Özge Bedir'in evine gittiğinde önce kendisini tanıttığını, kapıda konuşmak istediğini ancak Özge Bedir'in kendisini içeri davet ettiğini ifade etti.

Tülay A., eve girdikten sonra kapının kilitlendiğini duyduğunu, Özge Bedir'in mutfaktan bıçak benzeri bir alet alarak yanına geldiğini, evden çıkmak istediğini ancak Özge Bedir'in kendisine hakaret etmeye devam ettiğini söyledi. Bu sırada Özge Bedir'in bileklerini duvara yaslayarak parmak uçlarını kestiğini, ellerinin kanlar içinde kaldığını ifade etti. Aralarında arbede yaşandığını ve bu sırada Özge Bedir'in boğazının da kanadığını gördüğünü, kendini korumak amacıyla hareket ettiğini belirtti. Adnan B.'nin sürekli kışkırtıcı ve tahrik edici sözleri nedeniyle kendisini ve Seray Ö.'yü karşı karşıya getirdiğini savunan Tülay A., Adnan B.'den davacı ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

SAVCI: BERABER YAPTILAR

Adnan B ise yaklaşık 1,5 yıldır Seray Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığını, ilişkinin Seray Ö.'nün eşine telefon üzerinden gönderdiği fotoğraflar sonrası ortaya çıktığını söyledi. Eşinin ilişkiyi öğrenmesinin ardından kendisini terk ettiğini ve yaklaşık 10 gün ayrı kaldıklarını belirten Adnan B., daha sonra barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladıklarını ifade etti. Adnan B., eşiyle barıştıktan sonra Seray Ö. ile iletişimini kestiğini, buna rağmen Seray Ö.'nün gizli numaralar ve farklı hatlar üzerinden kendisine ulaşmaya çalıştığını, zaman zaman kuzeni aracılığıyla da arattırdığını söyledi.

İddianamede yer alan kamera inceleme tutanaklarına göre, sanıkların olay günü belirli saatlerde ikametlerinden çıktıkları, birlikte hareket ettikleri ve maktul Özge Bedir'in ikametine doğru yürüdüklerinin görüntü kayıtlarıyla belirlendiği aktarıldı. Aynı tutanaklarda, olaydan sonra sanıkların yeniden kamera kayıtlarına yansıdığı, kıyafet değişikliği yaptıklarının ve güzergâhlarını değiştirdiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, sanıklar ile maktul ve maktulün eşi arasında olay öncesi, olay anı ve olay sonrası döneme ilişkin HTS ve baz kayıtlarının incelendiği belirtildi. Savcılık değerlendirmesinde, sanıkların savunmalarının dosya kapsamındaki delillerle birlikte değerlendirildiği, bazı savunmaların hayatın olağan akışıyla örtüşmediği kanaatine varıldığı kaydedildi. Bu değerlendirmeye gerekçe olarak; kamera kayıtları, dijital veriler, HTS kayıtları ve olayın gerçekleşme şekline ilişkin bulgular gösterildi.

İddianamenin Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulduğu ve kabul edildiği öğrenildi.