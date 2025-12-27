  • İSTANBUL
Beklenen kar geldi! Her yer beyaza büründü
Beklenen kar geldi! Her yer beyaza büründü

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

Rize’de günlerdir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Saat 21.00 sıralarında etkisini artıran yağışla birlikte kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü. Yağış nedeniyle beyaza bürünen tepelerde kartpostallık manzaralar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit yaylasında kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı. Rize’nin denizi gören yaylası ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylası’nda ise kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.

