  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM’li Belediyeler Yol ve Su Değil ‘Toplumsal Cinsiyet Hizmeti' Veriyor!

İslami otellerin önemi bir kez daha ortaya çıktı! Karma havuz dayatmasının sonu ancak böyle olur

Türkiye'nin makine ihracatı 11 ayda 26 milyar dolara yükseldi Artan ihracata Çin engeli

‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Ekran Defteri Kapandı: Zafer Şahin’den Sürpriz Ayrılık Kararı!

Epstein dosyasından paçayı kurtarma derdinde! Trump'tan takla üstüne takla

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Sosyal medyada bir kadınının feminizm sözleri olay oldu! Batı destekli sinsi projeye karşı hakikatin sesi yükseldi!

Fenerbahçe bunu kabul edecek mi? Sörloth'un istekleri 'yok artık' dedirtti

Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu
Gündem 67 yıllık klasik aracını hediye etti: Bahçeli’den nostaljik jest
Gündem

67 yıllık klasik aracını hediye etti: Bahçeli’den nostaljik jest

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
67 yıllık klasik aracını hediye etti: Bahçeli’den nostaljik jest

MHP Lideri Devlet Bahçeli, koleksiyonundaki 1958 model Ford Fairlane’i MYK Üyesi Gürkan Teoman’a hediye ederek siyasette dikkat çeken bir jest yaptı.

Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koleksiyonunda yer alan 1958 model Ford Fairlaine otomobilini partisinin MYK Üyesi Gürkan Teoman’a hediye etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sürpriz hediyesini “ömrümün en güzel hediyesi” olarak nitelendiren Gürkan Teoman, “Bilge Liderime minnettarım. Çocuğuma, torunlarıma bırakacağım en anlamlı, en özel ve en güzel miras budur.” dedi.

06 TC 0009 plakalı 1958 model otomobil MHP Lideri Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çekiler tarafından teslim edildi. MHP MYK Üyesi Gürkan Teoman, Bahçeli’nin hediyesini teslim aldığı Murat Çeliker’e de teşekkür etti ve otomobili İstanbul’a götüreceği bilgisini verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Ender bulunan tam bir müzelik klasik Amerikan arabası. Paha biçilmez derler ya işte öyle bir şey.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23