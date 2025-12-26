67 yıllık klasik aracını hediye etti: Bahçeli’den nostaljik jest

Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koleksiyonunda yer alan 1958 model Ford Fairlaine otomobilini partisinin MYK Üyesi Gürkan Teoman’a hediye etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sürpriz hediyesini “ömrümün en güzel hediyesi” olarak nitelendiren Gürkan Teoman, “Bilge Liderime minnettarım. Çocuğuma, torunlarıma bırakacağım en anlamlı, en özel ve en güzel miras budur.” dedi.

06 TC 0009 plakalı 1958 model otomobil MHP Lideri Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çekiler tarafından teslim edildi. MHP MYK Üyesi Gürkan Teoman, Bahçeli’nin hediyesini teslim aldığı Murat Çeliker’e de teşekkür etti ve otomobili İstanbul’a götüreceği bilgisini verdi.