Ağrı’da kar bereketi: Gece boyu yağan kar şehre kartpostallık manzaralar armağan etti!
Meteoroloji’nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından Ağrı, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle güne kar altında uyandı; ulaşımda aksamalar yaşanırken ekipler kar küreme mesaisine başladı.
AĞRI’da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı sebebiyle kent beyaza büründü.
Yağışı ve sert soğuklarıyla bilinen Ağrı’da bu yıl beklenen yağış gerçekleşmedi. Mevsim normallerinin altında kar yağışının düştüğü Ağrı’da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde başlayan kar, kent merkezinde de etkili oldu. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı. (DHA)