Ekran Defteri Kapandı: Zafer Şahin’den Sürpriz Ayrılık Kararı!

CNN Türk’ün yorumcu koltuğunda yıllardır izleyicilerin karşısına çıkan ve Milliyet’teki yazılarıyla gündem oluşturan gazeteci Zafer Şahin, beklenmedik bir kararla ekranlara veda etti. Dün akşamki programa katılmayan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrılığı bizzat duyurdu.

Yayınlara çıkmama kararının tamamen kendi tercihi olduğunu söyleyen Şahin, son dönemdeki eleştiri ortamına tepki gösterdiğini belirtti. Şahin, “Devletin ve milletin yanında durduğumuz için hedef haline getiriliyoruz” diyerek, bu tavrın kendisini ekrandan çekilme noktasına getirdiğini ifade etti.

 

Bundan sonraki süreçte televizyon yerine YouTube ve sosyal medyaya yoğunlaşacağını açıklayan deneyimli gazeteci, gazetecilik faaliyetlerine kendi çizgisi doğrultusunda devam edeceğini vurguladı. Meslektaşlarına başarı dileyen Şahin, mesajını “Hayat bir duruştur” sözleriyle tamamladı.

1
Yorumlar

Daha Dur

Toplumdan ve ülkeden de gideceksin.

Vay vay

Hükumeti savunmak gazetecilere kaldı tartışması bu..yandaşlık zor iş...28 bin asgari ücreti, 16 bin emekli maaşını, faizde ve enflasyonda dünya rekoru kirmisiz, bunları savunmak çok zor geldi..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
