Ekran Defteri Kapandı: Zafer Şahin’den Sürpriz Ayrılık Kararı!

Yayınlara çıkmama kararının tamamen kendi tercihi olduğunu söyleyen Şahin, son dönemdeki eleştiri ortamına tepki gösterdiğini belirtti. Şahin, “Devletin ve milletin yanında durduğumuz için hedef haline getiriliyoruz” diyerek, bu tavrın kendisini ekrandan çekilme noktasına getirdiğini ifade etti.

Bundan sonraki süreçte televizyon yerine YouTube ve sosyal medyaya yoğunlaşacağını açıklayan deneyimli gazeteci, gazetecilik faaliyetlerine kendi çizgisi doğrultusunda devam edeceğini vurguladı. Meslektaşlarına başarı dileyen Şahin, mesajını “Hayat bir duruştur” sözleriyle tamamladı.