Çin’den ithal edilen yassı çeliğe damping darbesi: Ticaret Bakanlığı kesin önlemi resmen duyurdu!

Çin menşeli "soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünleri" ithalatına dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin ve Endonezya menşeli "soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünleri"ne yönelik tamamlanan damping soruşturmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, soruşturma sonucunda Çin menşeli söz konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edildi.

Endonezya menşeli ürünün ithalatının ise ihmal edilebilir düzeyde dampingli olduğu, yerli üretimde maddi zarara sebep olmadığı belirlendi. Bu kapsamda, Endonezya menşeli ithalata yönelik soruşturmanın, dampinge karşı kesin önlem alınmadan kapatılmasına karar verirdi.

Çin menşeli ürünün ithalatında ise CIF bedelinin yüzde 3,95'i düzeyinde dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak.