Petrol zengini Suudi Arabistan’ın yapay zeka hedefi: Önce güç, diğer her şey sonra... Mesajı paylaştı

Suudi Arabistan’ın yapay zeka konusundaki hedefleri ile ilgili açıklaması. Bir yıldan kısa bir sürede, krallık çeşitlendirme konusundaki geniş açıklamalardan milyarlarca dolarlık veri merkezi anlaşmaları imzalamaya, gelişmiş çiplere erişimi güvence altına almaya ve yapay zeka hizmetlerini dünyanın hemen her yerinden daha ucuza satma adımına geçti.

Suudi Arabistan şimdiye kadar dünyanın geri kalanının yaptığı işleri kolayca aşabilecek benzersiz bir model çıkartacağı söylenirken ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yani, ucuz elektriği ucuz yapay zekaya dönüştürmek ve sonuçları ihraç etmek.

Önce güç, diğer her şey sonra

Suudi Arabistan’ın yapay zeka stratejisinin merkezinde elektrik yer alıyor. Ne yetenek, ne yazılım, ne çipler. Güç.

Kızıldeniz kıyısındaki büyük güneş projeleri, kilovat-saat başına yaklaşık bir $0.01 civarında elektrik üretiyor. Bu, Avrupa veya Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bölgelerindeki maliyetin çok küçük bir kısmıdır.

Yapay zeka için bu en çok çıkarım aşamasında önemlidir, çünkü büyük modelleri eğitmek pahalı ve düzensizdir.

Bunları her gün çalıştırmak, milyarlarca soruya cevap vermek uzun vadeli maliyetlerin yer aldığı yerdir.

Çıkarım maliyetleri iki şeye dayanır. Donanım verimliliği ve elektrik fiyatları. Ve Suudi Arabistan gelişmiş çipler üretemediği için, bunları mevcut en ucuz ve güvenilir güçlerle çalıştırabiliyor.

Bu strateji ulusal politikaya dönüştü. PwC raporuna göre, yapay zeka Suudi Arabistan’ın GSYİH’sını 2030 yılına kadar %12’den fazla artırmaya yardımcı olabilir.

Bu nedenle hükümet, Vision 2030 kapsamında yapay zeka altyapısını önceliklendirdi ve uygulamayı tek bir araç, HUMAIN altında tuttu.

Amaç birkaç veri merkezine ev sahipliği yapmak değil. Güç bol ve ucuz olan hesaplama yaparak yapay zeka hizmetlerinin maliyet tabanını sıfırlamak ve çıktıyı dijital olarak ihrate etmektir.

HUMAIN ve tam yığın kumarı

HUMAIN , Kamu Yatırım Fonu’na aittir ve geleneksel yazılım kurucusu yerine telekomünikasyon ve altyapı yöneticisi Tareq Amin tarafından yönetilir.

HUMAIN, holding firması değil, işletme şirketi olarak yapılandırılmıştır. Veri merkezleri, bulut platformları, büyük dil modelleri ve uygulamaları tek bir çatı altında kuruyor.

Şirketin planları her standartta büyüktür. Kamu açıklamaları, 2030’ların ortalarına kadar altı gigavat’a kadar veri merkezi kapasitesi hedefini işaret ediyor.

Erken saha araştırmalarının elektrik, arazi ve izinlere erişimi olan 200’den fazla potansiyel konum tespit ettiği bildirildi. Çoğu ülkede güç erişimi dar boğazdır. Suudi Arabistan’da ise bu satış noktasıdır.

HUMAIN ayrıca altyapının ötesine geçiyor. Şirketlere yönelik yapay zeka odaklı bir işletim sistemi başlattı; burada görevler menüler ve ikonlar yerine doğal dil üzerinden yürütülüyor.

Şirket dahilinde, bordro, hukuki ve idari süreçleri yürütmek için zaten yapay zeka ajanları kullandığını söylüyor.

Bu, Suudi Arabistan’ın sadece sunucu park yeri olarak görülmek istemediğini gösteriyor.

Yapay zekanın organizasyonlar içinde büyük ölçekte uygulandığında neler olduğunu göstermek istiyor.

Ortaklar hikayeyi anlatıyor

Suudi Arabistan’ın yapay zeka stratejisi, ortaklarına bakıldığında daha net hale geliyor. HUMAIN, Amazon Web Services’i tercih edilen küresel bulut ortağı olarak imzaladı ve modern yapay zekayı güçlendiren hızlandırıcıları sağlamak için Nvidia ile birlikte çalışıyor .