Yerel Adapazarı gişelerinde "serbest geçiş" mesaisi: TEM otoyolunda sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor!
Yerel

Adapazarı gişelerinde "serbest geçiş" mesaisi: TEM otoyolunda sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adapazarı gişelerinde "serbest geçiş" mesaisi: TEM otoyolunda sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), O-4 TEM Otoyolu Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu’nda Serbest Geçiş Sistemi’ne (SGS) geçiş çalışmalarının başladığını duyurdu; çalışma süresince otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak servis yolları üzerinden sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar Kavşağı Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 0-1. kilometrelerinde deprem hasarları onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, hızlı tren üst geçidi çalışmaları nedeniyle Emirdağ yönüne ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı Çifteler yönünden iki yönlü sağlanırken, güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

 

Çanakkale-Lapseki yolunun 19-24. kilometreleri yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Lapseki-Çanakkale istikametinde iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde sol şerit, otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

 

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Fatsa-Aybastı yolunun 41-52. kilometrelerinde ulaşım, yapım çalışmaları dolayısıyla kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometreleri üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönünde trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.

