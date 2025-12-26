  • İSTANBUL
Dünya

Sıcak saatler! Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları saldırdı

Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları, Yemen’deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki iç savaşta dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi’ne kontrolleri altındaki bölgelerden çekilmeleri çağrısında bulundu. Bugün ise Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları, Yemen’in güneydoğusundaki petrol zengini Hadramut bölgesinde BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’ne hava saldırıları gerçekleştirdi.

Adı açıklanmayan bir Yemenli yetkili, saldırılarda Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı "seçkin birliklere" ait mevzilerin hedef alındığını bildirdi. Yetkili, daha önce söz konusu saldırının bir benzerinin görülmediğini aktararak, saldırının Güney Geçiş Konseyi’ye güçlü bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Yetkili, saldırının Hadramut’taki mevzilerin boşaltılmasına yönelik bir baskı oluşturduğunu ve uyarıların dikkate alınmaması durumunda daha fazla askeri müdahalenin gerçekleştirilebileceğini aktardı. Hava saldırısında herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan’dan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"Suudi Arabistan’la iş birliğine açığız"

Güney Geçiş Konseyi ise saldırılardan yılmayacaklarını ancak Riyad yönetimi ile iş birliğine açık olduklarını bildirerek, "Bu tür faaliyetlerin herhangi bir uzlaşmaya hizmet etmeyeceğini ve güney halkının tam haklarını geri kazanma yolundaki ilerlemesine engel olmayacağını teyit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, ülkenin güneyinde güvenlik ve birliği garanti altına alacak, güvenlik tehditlerini önleyecek ve hem güney nüfusunun beklentilerini hem de Suudi Arabistan ile ortak çıkarları karşılayacak "her türlü koordinasyon veya düzenlemeye" açık oldukları belirtildi.

