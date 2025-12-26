  • İSTANBUL
Dünya

Müslüman nüfus nedeniyle Rusya'da Bomba gelişme: İslami banka kuracaklar: Deneysel geçiş 1 Eylül 2023'te..

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Müslüman nüfus nedeniyle Rusya'da Bomba gelişme: İslami banka kuracaklar: Deneysel geçiş 1 Eylül 2023'te..

Rusya’da Müslüman nüfusun artışı nedeniyle Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'da İslami banka kurulması için yeni yoğun çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Katılım bankacılığına yönelik deneysel geçiş 1 Eylül 2023'te başlamıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'da İslami banka kurulması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Aksakov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Müslüman nüfusun artışıyla birlikte hız kazanan süreçte Arap ülkeleriyle de istişareler sürüyor.

Rusya'daki iş dünyası ve Müslüman temsilcilerle İslami banka kurulmasını istişare ettiklerini anlatan Aksakov, "Rusya'da bir İslami banka kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Böyle bir banka kurmak için Arap ülkeleriyle de görüşüyoruz." dedi.

Rusya'da Müslümanların toplam nüfusa oranının 2033'e kadar yüzde 30'a yükselmesi beklenirken, İslami bankacılık da popülerlik kazanıyor.

DENEYSEL GEÇİŞ İŞLEMLERİ!

Rusya'nın Tataristan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bazı bölgelerinde katılım bankacılığına yönelik deneysel işlemler 1 Eylül 2023'te başlamıştı.

