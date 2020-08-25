  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi SunExpress, Antalya’dan Almanya’da 3 şehre daha uçmaya başlıyor
Ekonomi

SunExpress, Antalya’dan Almanya’da 3 şehre daha uçmaya başlıyor

SunExpress, Köln, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart ve Münih’e günlük uçuşlarını eylül ayında da sürdürecek ve Nuremberg’e haftada 4, Münster’e ise haftada 2 kez sefer düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:57:38 -
SunExpress, Antalya’dan Almanya’da 3 şehre daha uçmaya başlıyor

İSTANBUL (AA) - SunExpress, Almanya güzergâhında 3 Eylül itibarıyla Leipzig ve 6 Eylül itibarıyla Saarbrücken uçuşlarına yeniden başlarken, 15 Eylül’den itibaren haftada iki kez Bremen’e sefer sunacak.

SunExpress, eylül ayında Antalya’dan planladığı iç ve dış hat uçuş takvimini açıkladı. Buna göre, hava yolu şirketi, eylül ayında Antalya’dan iç hatlarda 7, dış hatlarda ise 21 destinasyona uçuş sunacak.

SunExpress, Almanya güzergâhında 3 Eylül itibarıyla Leipzig ve 6 Eylül itibarıyla Saarbrücken uçuşlarına yeniden başlarken, 15 Eylül’den itibaren haftada iki kez Bremen’e sefer düzenleyecek.

Almanya’nın popüler destinasyonları Köln, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart ve Münih’e günlük uçuşlarını Eylül ayında da sürdürecek olan SunExpress, Nuremberg’e haftada 4, Münster’e ise haftada 2 kez sefer düzenleyecek.

Almanya dışında ise Londra, Amsterdam, Paris, Viyana, Brüksel, Basel de dahil olmak üzere Avrupa’nın toplamda 8 kentine uçuşlarına Eylül ayında da devam eden hava yolu, Antalya’dan bu kentlere direkt tarifeli sefer sunuyor.

İç hat uçuşları çerçevesinde Eylül’de Antalya’dan Adana’ya haftada 11, Diyarbakır’a 10, Van’a 7, Gaziantep’e 6, Trabzon ve Samsun’a 3 ve Kayseri’ye 2 kez uçuş düzenlemeye devam edecek olan SunExpress, İzmir’e ise hafta içi günde 2, hafta sonu ise günde 3 sefer sunuyor.

- SunExpress’ten Kovid-19 önlemleri

Türkiye’den Almanya’ya seyahat eden yolcular, son 48 saat içinde alınmış negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testini uçuşlarından hemen önce ibraz etmek zorundalar. Kovid-19 testi yaptırmamış yolcular kurallar gereği uçuşa kabul edilmemektedir.

Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. İki saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran SunExpress, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi.

Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan hava yolu, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9’luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizlemektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Hayat Eve Sığar” projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...
Gündem

Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...

Bursa'da ıssız bir sokakta yürüyen yaşlı kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...
Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!
Siyaset

Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!

Tecavüz skandalı ortaya çıkan eski HDP'li Tuma Çelik için TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğ..
FOX TV için çok konuşulacak iddia! Fatih Portakal’ın yerine gelecek isim belli oldu
Gündem

FOX TV için çok konuşulacak iddia! Fatih Portakal’ın yerine gelecek isim belli oldu

Gündeme bomba gibi düşen istifa kararı sonrası ABD beslemeli FOX TV’nin, Fatih Portakal’ın yerine Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e teklif götürdü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı