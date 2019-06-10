Süne ile mücadele için 100 bin parazitoit doğaya salındı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde süne ile mücadele için parazitoit salınımı yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’nde süne zararlısıyla biyolojik mücadele amaçlı hububat ekili alanlarda parazitoit salınımı yapıldı. Bu amaçla il genelinde toplamda 100 bin parazitoit salınımı gerçekleştirildi. Sonrasında Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.