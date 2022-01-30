Sundance'ten TRT'ye ödül! Uluslararası başarı

Utah'taki festivalde, TRT ortak yapımı "Klondike", "Uluslararası Yarışma" bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü

"Klondike", Sundance'ten ödülle döndü

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın üstlendiği TRT ortak yapımı "Klondike", dünyanın en önemli 5 festivalinden biri olan Sundance Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 20-30 Ocak'ta ABD'nin Utah eyaletinde çevrim içi gerçekleştirilen festivalde, TRT ortak yapımı "Klondike", festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

İlk gösterimini Sundance Film Festivali’nin ana yarışma bölümü olan ve her yıl dünyanın dört bir yanından yalnızca 10 filmin seçildiği "Uluslararası Yarışma"da yapan film, yarışma jürisinin beğenisini topladı.

Festivalin uluslararası yarışma jürisi, filmin yönetmen ve senaristi Maryna Er Gorbach'a ödülü, "Titizlikle oluşturulmuş kadrajları, zarifçe örülmüş hikayesi ve oyuncuların güzel performanslarıyla izleyeni canlandıran bir film." gerekçesiyle takdim etti.

- Avrupa prömiyeri Berlin'de olacak

Çekimleri Ukraynalı, Türk, Çek, Boşnak ve Gürcü ekipler tarafından gerçekleştirilen film, Avrupa prömiyerini ise ekibin katılımıyla 10-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek 72. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin "Panorama" bölümünde yapacak.

12 Punto 2020'de de TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü alan Ukrayna-Türkiye ortak yapımı filmin yönetmenliğini Maryna Er Gorbach, ortak yapımcılığını ise Mehmet Bahadır Er üstleniyor.

Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın Irka'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişiyle başlayan "Klondike", Irka ve ailesinin kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulmalarını konu alıyor.