Sunar'dan 100'den fazla ülkeye 150 milyon dolarlık ihracat

Sunar Şirketler Grubu’nun bünyesinde Sunar Özlem, Sunar Mısır, Elita Gıda, NÇS Tarım, Sunar Pazarlama ve Sunar NP şirketlerinin bulunduğunu belirten Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, ürettikleri katma değerli ürünlerle 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı. Özkan, “Çukurova’da mısır tarımının öncüsü olan, sanayide yenilikçi yatırımlar yapan, doğaya ve insana değer katan sosyal projelerle anılan Sunar, bugün dünya çapında saygın bir marka haline geldi. Daima istikrar, kalite ve hizmeti ön planda tutan Sunar, her yıl başarılarını üst seviyelere taşıyor” dedi.

Turquality marka teşvik programında

Yıllık 1 milyon ton hububat ve yağlı tohum işleyen Sunar’ın, ürettiği katma değeri yüksek ürünler sayesinde Uzakdoğu’dan Amerika’ya kadar dünyanın çeşitli bölgelerindeki pazarlarda küresel ölçekteki oyuncularla rekabet halinde olduğuna dikkat çeken Özkan, “Sunar şirketleri Türkiye’nin nişasta, glikoz ve mısır yağı ihracatında önemli aktörlerden biri. Sunar, Türk malı kalitesini dünyaya tanıtmak, markasının yurtdışında pazar payını artırmak üzere Ticaret Bakanlığı desteğiyle Turquality-Marka Teşvik Programı’na, ciddi bir denetim sürecinin sonunda dahil oldu” diye konuştu.

Sektörün ilk AR-GE merkezi

Gıda ve tarım alanındaki faaliyetlere ek olarak son yıllarda farklı endüstrilere de hizmet vermek amacıyla ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurgulayan Özkan “Sektörünün ilk Ar-Ge merkezini kurarak, bugün ürün gamımızı gıda, hayvancılık, tekstil, kâğıt, oluklu mukavva, tutkal, kimya sanayii ve yapı sektörü gibi alanlarda oldukça geniş yelpazeye hitap eden katma değerli ürünlerle çeşitlendirdik” dedi. Özkan, “Yağlı tohumu tarladan alıp modern entegre tesislerde özenle işledikten sonra üstün lezzetli sıvı yağ olarak son tüketiciye ulaştıran Elita Gıda ve grubumuzun diğer şirketleri, ISO 500, İkinci 500, TİM 1000 gibi listelerde ve ayrıca saygın ekonomi dergilerince hazırlanan araştırma listelerindeki güçlü konumunu koruyor” diye konuştu.

‘Hüner’ markamız raflarda

Sunar Şirketler Grubu’nun sektöründe lider marka olan ‘Hüner’le yeni bir hamle yaptığını belirten Özkan, “Türkiye’de lezzet ustası olan herkesin yakından tanıdığı Hüner, ayçiçeği yağı, mısır yağı ve un ürün gamıyla hızlı tüketim ürünleri pazarında yerini aldı. Mutfak profesyonellerine özel mar-kamız ‘Hüner Profesyonel’le de ayçiçek yağı, mısır yağı ürünlerimizle ev dışı tüketim kanalında ‘Usta İşi’ lezzetlerin sırrı olmaya devam ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilir ayçiçeği tarımı

Sunar’ın bitkisel sıvı yağ üretici şirketi Elita Gıda’nın, Adana’nın Aladağ ve Karaisalı ilçelerinde 5 yıldır Türkiye’nin ve Avrupa’nın ‘İlk Sürdürülebilir Ayçiçeği Tarımı’nı gerçekleştirdiğini belirten Özkan, şu bilgileri verdi: “Elita Gıda, proje kapsamında yaklaşık 2 bin çiftçi ailesine dokundu. Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk ve tek ‘Sürdürülebilir Ayçiçeği Tarımı’ projesi kapsamında her yıl, çiftçinin sürdürülebilir ayçiçeği tarımı hakkında bilgilendirilmesini sağlıyor. Elita Gıda yine Türkiye’de ve Avrupa’da bir ilk olarak sürdürülebilir yöntemlerle yetiştirilmiş ayçiçeği tohumundan elde edilen sürdürülebilir ayçiçeği yağını özel ambalajıyla raflarda tüketicilerinin beğenisine sunuyor.”