Suna Keskin kimdir? Suna Keskin nereli kaç yaşında? Suna Keskin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Suna Keskin 30 Ağustos 1940 tarihinde Biga'da doğdu. Akademik eğitimini, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölümünden aldı. Amatör olarak Akademi Tiyatrosu'nun çalışmalarına katıldı. Burada amatör olarak, tiyatro oyunculuğu yapmaya başladı. Daha sonra Haldun Dormen'in teşvikiyle "profesyonel tiyatroya" başladı. 1963 yılında Dormen Tiyatrosu'nda 'Montserrah' ve 'Şahane Züğürtler' adlı oyunlarla profesyonel oldu. Eşi, Erol Keskin'de akademi mezunuydu.

Akademi Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görevliydi. Kendisiyle orada tanıştı. Haldun Dormen'le yıllarca beraber çalıştı. Daha sonra, Dormen Tiyatrosu'nun, o yıllardaki ilk kapanışı ile, herkesin yolu ayrıldı. Gruptan Erol Günaydın, Erol Keskin, Hadi Çaman, Tuncel Kurtiz ile birlikte, Gen-Ar Tiyatrosu'nu kurdu. İki yıl beraber çalıştılar. Bu tiyatroda birçok oyun sergilediler. Sergiledikleri oyunlar arasında, Çorbamdaki Kız ve Yolcu gibi oyunlar vardı. Sonraki yıllarda, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda, arkasından da, Pekcan Koşar'la tiyatro çalışmaları yaptı. 15 sene Enis Fosforoğlu ile beraber çalıştı.

Bu topluluğun tüm oyunlarında oynadı. Tiyatro hayatı boyunca, yaklaşık 50'ye yakın oyunda oynadı. 2004 yılından, Hadi Çaman'ın ölümüne kadar, (22 Eylül 2008), Hadi Çaman Tiyatrosu (Yeditepe Oyuncuları) ile beraber çalıştı.

2008/2009 sezonunda Tiyatrokare ile çalışmaya başladı. Tiyatronun dışında 8 Sinema filmde oynadı. Oynadığı filmler arasında, senaryosunu Yaşar Kemal'in kaleme aldığı, Atıf Yılmaz'ın çektiği, Fikret Hakan ve Erol Günaydın'ın oynadığı, Güneydoğu'da kaçakçılık sorununun ele alındığı 1966 yılının dram filmlerinden Ölüm Tarlası vardır. 1975 yılında Halit Refiğ'in yönettiği ve baş rolleri, Müjde Ar, Şükran Güngör ve Neriman Köksal oynadığı, Aşk-ı Memnu dizisinde, Peyker rolünü oynadı. Ayrıca, Avrupa Yakası dizisinde kıskanç eş, Sedef rolüyle tanınır.

Suna Keskin'in rol aldığı oyunlar hangileri?

Aşka 103 Adım : Neil Simon - Tiyatrokare - 2012

Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun : Hatice Meryem - Tiyatrokare - 2011

Çelik Manolyalar : Robert Harling - Tiyatrokare - 2010

Bu Da Benim Ailem : Sandberg+Firner - Tiyatrokare - 2009

Aşkın Yaşı Yoktur : Alfonso Paso - Yedi Tepe Oyuncuları - 2007

Son Perde : Cahit Atay - Yedi Tepe Oyuncuları - 2004

Tıpkı Sen Tıpkı Ben : Haluk Işık - Yedi Tepe Oyuncuları - 2003

Hisse-i Şayia : Ahmet Nuri Sekizinci - Yedi Tepe Oyuncuları - 2002

Çorbamdaki Kız : Terence Frisby - Genar Tiyatrosu - 1968

Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967

Montserrah

Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1963

Suna Keskin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Mavi Gözlü Dev - 2007

İki Arada Aşk - 2005

Üç Kadın - 2005

Yadigar - 2004

Aktör Eskisi - 2004

Sil Baştan - 2004

Avrupa Yakası - 2004-2009

Bir Tatlı Huzur - 2002

Dünya Varmış - 2001

Mutluyüz Ailesi - 2001

Uzaydan Adam Çıkmaz - 1999

Şen Olasın Nuri Bey - 1993

Perihan Abla-1986

Elif Ana - Ayşe Kız - 1987

Çekiç ve Titreşim - 1979

Aşk-ı Memnu - 1975

Babaların Günahı - 1973

Büyük Bela - 1972

Üç Sevgili - 1972

Kopuk - 1972

Tatlı Dillim - 1972

Geldi Sevdi Vurdu - 1971

You Can't Win 'Em All - 1970

Köye Dönen Yosma - 1970

Dertli Gönlüm - 1968

Kozanoğlu - 1967

Ölüm Tarlası - 1966

Kahreden Darbe - 1965

Güzel Bir Gün İçin - 1965