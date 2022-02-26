Suna Keskin kimdir? Suna Keskin nereli kaç yaşında? Suna Keskin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
1963 yılında profesyonel oyunculuğa adım atan Suna Keskin, aralarında “Perihan Abla", "Sıdıka", "Ruhsar" ve "Doktorlar dizisinin de olduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. Haldun Dormen'in yanı sıra Hadi Çaman, Erol Günaydın, Fikret Hakan, Erol Taş, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Münir Özkul, Hulusi Kentmen, Halit Refiğ ve Atıf Yılmaz gibi isimlerle de çalışma fırsatı bulan Suna Keskin kimdir? Suna Keskin nereli kaç yaşında? Suna Keskin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Suna Keskin hayatı, biyografisi.
Suna Keskin 30 Ağustos 1940 tarihinde Biga'da doğdu. Akademik eğitimini, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölümünden aldı. Amatör olarak Akademi Tiyatrosu'nun çalışmalarına katıldı. Burada amatör olarak, tiyatro oyunculuğu yapmaya başladı. Daha sonra Haldun Dormen'in teşvikiyle "profesyonel tiyatroya" başladı. 1963 yılında Dormen Tiyatrosu'nda 'Montserrah' ve 'Şahane Züğürtler' adlı oyunlarla profesyonel oldu. Eşi, Erol Keskin'de akademi mezunuydu.
Akademi Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görevliydi. Kendisiyle orada tanıştı. Haldun Dormen'le yıllarca beraber çalıştı. Daha sonra, Dormen Tiyatrosu'nun, o yıllardaki ilk kapanışı ile, herkesin yolu ayrıldı. Gruptan Erol Günaydın, Erol Keskin, Hadi Çaman, Tuncel Kurtiz ile birlikte, Gen-Ar Tiyatrosu'nu kurdu. İki yıl beraber çalıştılar. Bu tiyatroda birçok oyun sergilediler. Sergiledikleri oyunlar arasında, Çorbamdaki Kız ve Yolcu gibi oyunlar vardı. Sonraki yıllarda, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda, arkasından da, Pekcan Koşar'la tiyatro çalışmaları yaptı. 15 sene Enis Fosforoğlu ile beraber çalıştı.
Bu topluluğun tüm oyunlarında oynadı. Tiyatro hayatı boyunca, yaklaşık 50'ye yakın oyunda oynadı. 2004 yılından, Hadi Çaman'ın ölümüne kadar, (22 Eylül 2008), Hadi Çaman Tiyatrosu (Yeditepe Oyuncuları) ile beraber çalıştı.
2008/2009 sezonunda Tiyatrokare ile çalışmaya başladı. Tiyatronun dışında 8 Sinema filmde oynadı. Oynadığı filmler arasında, senaryosunu Yaşar Kemal'in kaleme aldığı, Atıf Yılmaz'ın çektiği, Fikret Hakan ve Erol Günaydın'ın oynadığı, Güneydoğu'da kaçakçılık sorununun ele alındığı 1966 yılının dram filmlerinden Ölüm Tarlası vardır. 1975 yılında Halit Refiğ'in yönettiği ve baş rolleri, Müjde Ar, Şükran Güngör ve Neriman Köksal oynadığı, Aşk-ı Memnu dizisinde, Peyker rolünü oynadı. Ayrıca, Avrupa Yakası dizisinde kıskanç eş, Sedef rolüyle tanınır.
Suna Keskin'in rol aldığı oyunlar hangileri?
Aşka 103 Adım : Neil Simon - Tiyatrokare - 2012
Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun : Hatice Meryem - Tiyatrokare - 2011
Çelik Manolyalar : Robert Harling - Tiyatrokare - 2010
Bu Da Benim Ailem : Sandberg+Firner - Tiyatrokare - 2009
Aşkın Yaşı Yoktur : Alfonso Paso - Yedi Tepe Oyuncuları - 2007
Son Perde : Cahit Atay - Yedi Tepe Oyuncuları - 2004
Tıpkı Sen Tıpkı Ben : Haluk Işık - Yedi Tepe Oyuncuları - 2003
Hisse-i Şayia : Ahmet Nuri Sekizinci - Yedi Tepe Oyuncuları - 2002
Çorbamdaki Kız : Terence Frisby - Genar Tiyatrosu - 1968
Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967
Montserrah
Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1963
Suna Keskin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Mavi Gözlü Dev - 2007
İki Arada Aşk - 2005
Üç Kadın - 2005
Yadigar - 2004
Aktör Eskisi - 2004
Sil Baştan - 2004
Avrupa Yakası - 2004-2009
Bir Tatlı Huzur - 2002
Dünya Varmış - 2001
Mutluyüz Ailesi - 2001
Uzaydan Adam Çıkmaz - 1999
Şen Olasın Nuri Bey - 1993
Perihan Abla-1986
Elif Ana - Ayşe Kız - 1987
Çekiç ve Titreşim - 1979
Aşk-ı Memnu - 1975
Babaların Günahı - 1973
Büyük Bela - 1972
Üç Sevgili - 1972
Kopuk - 1972
Tatlı Dillim - 1972
Geldi Sevdi Vurdu - 1971
You Can't Win 'Em All - 1970
Köye Dönen Yosma - 1970
Dertli Gönlüm - 1968
Kozanoğlu - 1967
Ölüm Tarlası - 1966
Kahreden Darbe - 1965
Güzel Bir Gün İçin - 1965