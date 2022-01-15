Sumudica'nın suyu ısındı!

Geldiği günden beri Malatyaspor'da istenilen istikrarı bir türlü yakalayamayan ve son olarak evinde Göztepe'ye 2-1 kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yönetim Sumudica ile yolları ayırma kararı aldı. İddiaya göre önümüzdeki hafta Sumudica'nın görevine son verilecek.

Süper Lig'de 11 maçtır 3 puana hasret kalan ve ateş hattından kurtulamayan Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica dönemi sona eriyor. Yönetim, Rumen teknik adam ile ayrılık için görüşecek.

Süper Lig 'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kötü gidişata son veremedi.

Galibiyet hasreti 11 maça yükselen ve ligin sonuna demir atan Malatya ekibinde kötü gidişatın faturası Marius Sumudica'ya kesildi.

13 MAÇTA SADECE 9 PUAN ALDI

İrfan Buz'un ayrılığı sonrası Malatyaspor'un başına geçen Sumudica, Adana Demirspor ve Altay galibiyetleriyle göreve başlasa da devamını getiremedi. Devam eden süreçte Sumudica yönetiminde 11 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 8 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

3 maçtır kaybeden Malatya temsilcisi, topladığı 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor.