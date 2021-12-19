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Spor Sumudica: Malatya için çok büyük bir kriz başladı
Spor

Sumudica: Malatya için çok büyük bir kriz başladı

Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Marius Minel Sumudica, “Yedek kulübemde 6-7 oyuncu 20 yaşın altında. Tabii çok zor, daha tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Bu saatten sonrada Malatya içinde çok büyük bir kriz başladı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 16:52:00 - 2021-12-19 16:53:49
Sumudica: Malatya için çok büyük bir kriz başladı

Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Marius Minel Sumudica, “Yedek kulübemde 6-7 oyuncu 20 yaşın altında. Tabii çok zor, daha tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Bu saatten sonrada Malatya içinde çok büyük bir kriz başladı” dedi.
Yeni Malatayspor Teknik Direktörü Marius Minel Sumudica, Rizespor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, mücadelenin berabere bitmesi gerektiğini belirterek, “Rakip takımın bize gol atmak için çok şansları olmadı. Direkten dönen bir topumuz var. Rize’nin birkaç şansı oldu ama çok temiz pozisyonlar değildi. Fark burada yedek kulübesinden 5 oyuncu geldi ve yedek kulübesinden gelenlerle skoru yaptı. İlk değişikliğimi ben 85. dakikada yapabildim. Çünkü yedek kulübemde 6-7 oyuncu 20 yaşın altında. Tabii çok zor, daha tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Bu saatten sonrada Malatya içinde çok büyük bir kriz başladı” ifadelerini kullandı.

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