Sumudica iddiasını ortaya koydu



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Marius Sumudica, görev yaptığı takımlarda taraftarla iyi ilişkiler kurduğunu belirterek, “Şimdi de hayatımı vereceğim. Bu takım için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor, ligde hafta sonu deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

"Ne benim için ne oyuncular için kolay"

İlk açıklamasını kulübün televizyonuna yapan Rumen teknik adam, geldiği takımda ilk antrenmanın her zaman zor olduğunu ifade etti. Sumudica, “Oyuncuları tanımıyorsun. Oyuncuların zihinlerine oyun anlayışını koymalısın. Ne benim için ne oyuncular için kolay değil. Ama adım adım oyunu geliştirip sonucu alacağız” dedi.