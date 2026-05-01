Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden
İşte Girit'ten İstanbul'a getirilen Sumud Filosu aktivistleri arasında yer alan yabancı ülke vatandaşları...
İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit’ten ülkemize getiren uçak İstanbul'a indi.
Alıkonulan vatandaşlarımızdan 18'i ülkemize döndüler. Sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen iki vatandaşımızın da yarın Türkiye'de olması öngörülüyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, uçakta bulunan diğer ülke vatandaşları:
ABD: 4
Arjantin: 5
Avustralya: 2
Bahreyn: 1
Brezilya: 2
Büyük Britanya: 6
Hollanda: 1
İspanya: 3
İtalya: 2
Malezya: 10
Meksika: 1
Pakistan: 1
Şili: 1
Yeni Zelanda: 2
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
Filoya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.
Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.
İsrail'den açık denizde korsan saldırı! Sumud Filosu'na vahşi müdahale ABD Büyükelçiliği önünde lanetlendi!