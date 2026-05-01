Sumud Filosu aktivistleri İstanbul Havalimanı'na indi
İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
59 kişi bulunuyor
Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda'dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.