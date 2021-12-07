Sumidica sinirlendi! Toplantıyı terk etti

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve üst üste 2. beraberliğini aldı. 14 puanla 18. sırada yer alan Malatya ekibinde teknik direktör Marius Sumudica, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'u iyi analiz edip, maça hazırlandıklarını belirten Sumudica, "Bugün evinde çok iyi oynayan bir takıma karşı oynadık. Bu sezon henüz iç sahada kaybetmediler. Taktik olarak onları kapattık. Hiç büyük şans vermedik. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bu hafta içi yaptığımız hazırlıkları bire bir uyguladılar. Konyaspor'u çok iyi analiz ettik. Son iki maçta da gol yemedik. Bir alt lige düşmeme mücadelesi veren ve baskı altında bir takım için alınan puanlar ve gol yememek çok önemli. Ocak ayından itibaren Malatyaspor'un başka bir yüzünü göreceksiniz. Minimum 6-7 transfer yapacağız. Tabii sahip olduğum oyunculardan da çok mutluyum. Bugün altın değerinde bir puan aldık" ifadelerini kullandı.

Sumudica, bir gazetecinin "Yeni Malatyaspor çok katı bir defans uyguluyor. Hem Galatasaray hem de Konyaspor maçlarında çok fazla defans oyuncusuyla oynuyor. Bu puanlar küme düşmeme hattı için yeterli olacak mı? Çünkü kazanmaya ihtiyaçları var?" sorusuna, "Bu bence sizin görüşünüz. Benim görüşüm böyle değil. Benim takımım çok iyi oynadı ve bir puan aldı. Bazen bu bir puanla küme düşmezsiniz, bazen de bu bir puanla şampiyon olursunuz. Seni Malatya'ya davet ediyorum. Takımla beraber antrenman yapmanızı istiyorum. 10 oyuncum 20 yaşın altında. Ben de size soru sormak istiyorum: Neden Sumudica her maç maksimum 1-2 oyuncu değişikliği yapıyor? Futbolu daha fazla öğrenmelisiniz!" diye cevap vererek salonu terk etti.

Kaynak: DHA