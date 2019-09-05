Sümer Ezgü’den Salihli’de türkü ziyafeti

Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Sümer Ezgü, Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü ve 1. Kuru Üzüm Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserde sevenlerine türkü ziyafeti sundu.

Salihli’nin kurtuluş günü ve kuru üzüm şenlikleri kapsamında düzenlenen ücretsiz halk konseri Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirildi. Konserde sevilen sanatçı Sümer Ezgü, söylediği birbirinden hareketli Anadolu ezgileriyle Salihlileri kurtuluş günü ve üzüm şenliğinde coşturdu. Çökertme parçasıyla sahneye çıkan ve yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Ezgü, söylediği hareketli parçalarla hem oynadı, hem de sevenlerini oynattı. Sevilen sanatçı, Salihli’deki sevenleri ile öz çekim (selfie) çekilmeyi de ihmal etmedi.

Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını kutlayan Ezgü “Bölgenin en önemli ürünü olan sarı altın üzümü bol ve bereketli olsun, cepleriniz para dolsun. İnşallah Salihlispor şampiyon olsun” dedi. Söylediği Türklülere eşlik eden Salihli halkına teşekkür eden Ezgü “Aman Salihli’ye nazar değmesin” ifadesini kullandı.

Sanatçı Sümer Ezgü’ye üzüm komitesi adına Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve Salihli Çiftçevi Şubesi Banka Müdürü Erkan Başocak tarafından kuru üzüm hediye edildi.

Öte yandan konser öncesi ise Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından üzüm komitesine ve katkı sunanlara plaket verildi.