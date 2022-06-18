Doğal yöntemleri kullanarak zayıflamak kulağa çok hoş geliyor değil mi? Herhangi bir operasyon geçirmeden ya da ilaç kullanmadan… Paylaşacağımız iki malzemeli kür tarifi sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak!

Gerekli olan malzemelere çoktan sahip olduğunuza eminim! Sumak ve yoğurt. Yoğurdun faydalarını artık hepimiz biliyoruz.

Peki ya sumak?

Sumak, vücuttan toksin atımını destekleyen bir baharat. Düzenli kullanıldığı takdirde sindirim sistemi problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca, sumak doyma sürenizi kısaltır ve gerekmeyen miktarı vücudunuza almanıza engel olur.

Sumak ve yoğurt ile hızlı zayıflama kürü

1 çorba kaşığı sumak ile 1 büyük kase tam yağlı yoğurdu güzelce karıştırın. Yedikten sonra, su için. Dikkat etmeniz gereken nokta; suyu yudum yudum içmek. Bu kürü akşamüstü 4 ila 5 saatleri arasında tüketmeniz tavsiye edilir.

DİKKAT! Herhangi bir mide rahatsızlığı ya da sağlık problemi olan kişilerin doktorlarına danışmadan tüketmeleri sakıncalıdır.

Sumaklı yoğurt ishale iyi gelir mi?

Sumak; hazımsızlığa iyi gelir. Bununla beraber boşaltım sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olarak ishal ve kabız sorunlarını çözer. Bu yüzden sumak, ishal yapmaz.

Sumak kilo yapar mı?

Düzenli kullanımla birlikte ödem söktürmeye, bağırsakları temizlemeye ve dolaylı olarak kilo vermeye yardımcı olur. Gaz söktürücü, şişkinlik giderici baharatlardan biri olan sumağın kabızlığa iyi geldiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Her aktarda bulunan sumak, zayıflamanın ekonomik ve doğal yollarından biridir.

İbrahim Saraçoğlu Sumak Kürü

Bir kase yoğurdun içerisine 2 tatlı kaşığı sumak konularak hazırladığımız sumak kürünün en bilindik faydası doğal diyet niteliğinde olmasıdır. Hazırlanan sumak kürü akşam saat 5-6 gibi tüketildikten sonra üzerine mutlaka su içilmesi tavsiye edilmektedir.

Sumak faydaları

Antiinflamatuar Özelliğe Sahiptir

Antiinflamatuar özelliğe sahip olan sumak, grip ve soğuk algınlıkları başta olmak üzere vücutta görülebilen enfeksiyon hastalıklarıyla savaşma gücünü arttırır. Ateşin düşürülmesine yardımcı olur ve enfeksiyon hastalıklarının daha hafif şekilde atlatılmasını sağlar.

Zayıflatan sumak çayı

Bir litre suyun içerisine bir yemek kaşığı sumak ekleyin, kaynatın ve demlenmeye bırakın. Hazırladığınız bu çay da, sumak tüketiminin bir başka şeklidir. Sumak ve yoğurt beraber tüketildiği zaman daha kısa sürede yağ yakmayı sağlar ve metabolizma hızını büyük ölçüde artırır.