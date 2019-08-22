Suluova mevsim çiçekleriyle süslendi
Suluova Belediyesi, ilçenin dört bir yanını mevsimlik çiçeklerle süsledi.22 Ağustos 2019 Perşembe 13:43
Suluova Belediyesi, ilçenin dört bir yanını mevsimlik çiçeklerle süsledi.
Belediye Başkanı Fatih Üçok’un ‘Daha yaşanılabilir bir çevre için’ verdiği talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, ilçe genelindeki parklara, kavşaklara ve orta refüjlere dikilen mevsimlik çiçeklerle rengârenk bir görünüm kazandırdı.
Çalışma, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
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