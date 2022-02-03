Sülün Osman'ı 1960'larda dayısı yakalamış! Yeğen Karamollaoğlu 2020'nin Sülün Osman'ı karşısında seyirci

Yeniakit.com.tr

İstanbullu geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışının şehirdeki olumsuz etkileri ile bir başına mücadele ederken, kenti başıboş bırakan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balıkçı lokantasında ortaya çıktı.

Önce inkar edip sonra üzerini örtmeye çalıştılar!

İmamoğlu'nun balıkçı lokantasında İngiliz büyükelçi ile çekilmiş fotoğraflarının geçmiş döneme ait olduğunu öne süren CHP'liler, İmamoğlu'nun "itirafı" ile ters köşe oldu. Ekrem İmamoğlu ilk açıklamasında, "14 saatlik mesaimde 1 saatlik yemek molamın neden gündeme getirildiği malum." dese de sonraki açıklamalarında görüşme süresi önce 3 saate Mobese görüntüleri ortaya çıkınca da 4,5 saate yükseldi.

CHP'li Ekrem imamoğlu ve partilileri yaşanan tüm bu inkar sürecinden sonra bu sefer de yakın zamana kadar İBB'ye ait linkten tüm İstanbullulara canlı olarak izlettikleri Mobese görüntülerinin nasıl yayıldığını gündeme getirerek, sorumsuzluğun üzerini örtmeye çalıştı.

Dayısı Sülün Osman'ı yakalamış ama yeğeni dönemin Sülün Osman'ını seyrediyor!

CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Ekrem İmamoğlu ile sözcüsü Murat Ongun'un sorumsuzluğuna tek laf etmedi. Hayatının anlatıldığı "Son Tanık" adlı kitabın yayınlanmasından sonra Sözcü'ye konuşup, "Sülün Osman" lakaplı Osman Ziya Sülün'ü dayısının yakaladığını ifade eden Karamollaoğlu'nun sessizliği, "Dayısı büyük bir dolandırıcı yakalamış ama yeğeni 2020'lerin Sülün Osman'ına seyirci" şeklinde yorumlandı.

Karamollaoğlu, dayısını anlattığı röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

1975 seçimlerinde CHP'den Bursa Senatörü olarak Meclis'e girdi. Ben de 1977 seçimlerinde MSP'den milletvekili oldum, aynı dönemde TBMM'de birlikte görev yaptık. Komisyonlarda bazen karşı karşıya geldik. Ama aramız iyiydi, görüşlerimiz, düşüncelerimiz, yaşam tarzlarımız, ülke meselelerine bakışımız farklıydı, ama birbirimize sevgi ve saygımızı hep koruduk.

Sülün Osmanı, Bursa Altıparmak'ta bir işkembecide çorba içerken dayım yakaladı.