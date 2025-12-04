Sülün Osman görse şapka çıkarırdı! “Kafa koparma” galerisi

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Yolsuzluk, rüşvet, irtikâp ve casusluk suçlarından tutuklanarak hapse atılan ve 402 adamıyla birlikte hakkında yaklaşık 4 bin sayfalık iddianame düzenlenen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vurgun yöntemleri bir bir ifşa oluyor. Liderliğini yaptığı suç örgütü ile Sülün Osman’a rahmet okutan İmamoğlu’nun kendi şirketi adına kurduğu, güvenliğini ve işletilmesini ise CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’ne yaptırdığı sanat galerisine topladığı eserleri, iş adamlarına zorla satarak kafa koparttığı ortaya çıktı.

Gazeteci Ferhat Murat’ın deşifre ettiği skandalda, Marmara Mahallesi In Marine Projesi içerisinde yer alan ve mülkiyeti İmamoğlu İnşaat’a ait olan Beylikdüzü Resim Galerisi’ne davet edilen bölgedeki büyük müteahhitler ve iş adamlarının resim veya heykeller satın almaya zorlandığı ve alınan bu eserlerin yine İmamoğlu’na hediye edilerek büyük bir rant çarkı oluşturulduğu ifade edildi.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK YÖNTEM

Şeytanın aklına gelmeyecek yöntem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan İmamoğlu Suç Örgütü’ne yönelik iddianamenin 979’uncu sayfasında “Beylikdüzü Galeri” başlığı altında şu şekilde yer aldı: “İmamoğlu İnşaat bünyesinde bulunan Marmara Mahallesi In Marine Projesi içerisinde yer alan Beylikdüzü Resim Galerisi, buranın mülkiyeti bildiğim kadarıyla İmamoğlu İnşaata ait. İçerinin tüm tadilatını İmamoğlu İnşaat kendisi yaptı. Sergi tamamlandıktan sonra 2023 sonu 2024 başı civarında Beylikdüzü Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile işletme protokolü imzalandı. Galerinin güvenliği ve işletilmesi Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Sergide çalışan personele sorduğumda buradaki tüm eserlerin İmamoğlu Ailesi ve İnşaata ait olduğu söylendi. Burayla ilgili benim bildiğim Kameroğlu İnşaat genel müdürü iken Adem Kameroğlu, Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul içinde bir resim sergisine davet edilmişti. Ertesi günü Adem Beye serginin nasıl geçtiğini sorduğumda bana gülerek Ekrem Başkana bir resim alıp hediye ettiğini söyledi. Sonrasında sektör içerisinde duyduğum bölgedeki büyük müteahhitler ve/veya iş adamları bu sergilere davet ediliyormuş, bu şekilde resim veya heykeller aldırılıyormuş.

Bu aldırılan heykel ve tabloların bir çoğu bu sergide sergilenmektedir. Beylikdüzü Belediyesi de her yıl resim ve heykel çalıştayları düzenlemekteydi. Buralara da iş adamları davet edilirdi. Bunlara örnek olarak Gül İnşaat, Keleş İnşaat, Beyaz İnşaat, Liv Yapı, Demir İnşaat gibi firmaların sahiplerine bu eserler aldırılmıştır.”

EKREM’İN SANAT AŞKI TAMAMEN DUYGUSAL

Öte yandan, Ekrem’in kendi şirketine ait sanat galerisinde uyguladığı vurgun yöntemi akıllara İBB’de dönen sanat eseri alım süreçlerini akıllara getirdi. Venedikli ressam Gentile Bellini’ye ait olduğu öne sürülen ve orijinal olup olmadığı belirsizliğini koruyan Fatih Sultan Mehmet portresine Londra’da yapılan açık artırmada İBB kesesinden toplamda 935 bin sterlin ödeyen İmamoğlu, Kanuni Sultan Süleyman Portresi’nin ise hediye edildiğini açıklamıştı. İmamoğlu, İtalyan ressam Cristofano dell’Altissimo’ya ait olan ve 5 milyon lira gibi rekor bir fiyata satın alınan Kanuni Sultan Süleyman portresinin “gizemli” bir iş adamı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağışlandığını açıklamıştı. İddianameye yansıyan vurgun, “Ekrem Beylükdüzü’ndeki tecrübesini İstanbul’a taşımış” eleştirilerine sebep oldu.

Kaynak: Yeniakit