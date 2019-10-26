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'Sülün Ekrem' sosyal medyada alay konusu oldu

AK Parti döneminde yapımına başlanan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı projesinin kendileri tarafından gerçekleştirilmiş gibi lanse eden CHP'li Ekrem İmamoğlu sosyal medyada alay konusu oldu. Şovdan çalışmaya fırsat bulamayan İmamoğlu'nun bu 'uyanıklığı' Twitter'da tarihin en büyük dolandırıcı sülün Osman'la nitelendirildi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:40
'Sülün Ekrem' sosyal medyada alay konusu oldu

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yalanıyla yine sosyal medyada alay konusu oldu. 

AK Parti döneminde yapımına başlanan ve ilk etabının açılışı 2018 yılının Eylül ayında yapılan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı 26 Ekim Cumartesi günü saat 11:00'de hizmete açılacak.

AK Parti döneminde başlayan proje

İBB, projeyi kendi dönemlerinde yapılmış gibi lanse etti ancak İBB'nin sosyal medya hesabında bile Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı ile ilgili çalışmalara ait eski tweetleri bulmak mümkün. Hal böyleyken İBB bir de yayınladığı ilanda kullandığı "imara değil halka açıyoruz" ifadesi ile "sanki bu alan daha önce imara açılacakmış da, iptal edilip yeşil alan yapıldı" algısı yapmaya çalıştı

"Algı yapıyorlar"

İBB'nin açılışa ilişkin yayınladığı 'İmara değil halka açıyoruz' ilanına Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu şöyle tepki gösterdi;

"AK Parti döneminde başlanan ve tamamlanan, imara açılması zaten mümkün olmayan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın ilanında "İmara değil,Halka açıyoruz" ifadesinin kullanılması BASİT bir algıdır Hatırlatmak isterim ki Son İBB meclisimizde 295 bin m2 yeşil alana CHP Grubu HAYIR vermişti."

Sosyal medyada #SülünEkrem gündem oldu

Şovdan İstanbul için çalışmaya fırsat bulamayan Ekrem İmamoğlu ve yönetiminin, AK Parti döneminde yapımına başlanan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı projesinin kendileri tarafından gerçekleştirilmiş gibi lanse etmesi sosyal medyadan #SülünEkrem etiketiyle gündem oldu.

Tarihin en büyük dolandırıcı olarak nitelendirilen “Sülün Osman” lakaplı Osman Ziya Sülün'ü hatırlatan Twitter kullanıcıları, İmamoğlu için #SülünEkrem etiketi açtı.

İşte sosyal medyadaki o paylaşımlardan bazıları...

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:40
  1. İstanbul
  2. Esenler Belediyesi
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı
  5. Kemerburgaz
  6. M. Tevfik Göksu
  7. Tevfik Göksu

YORUM YAZ

  • Çetin AltanÇetin Altan1 sa önce
    Yaşasın Ekrem İmamoğlu
  • Hatice akıncıHatice akıncı1 sa önce
    Rabbim zamanı tekerrür ettirme zamanında çok sıkıntılar çektik hastaneler yollar maddi manevi sıkıntılar çektik şimdi yeni nesil bunları bilmiyor CHP demek yokluk demek bataklık demek çöplük demek
  • VatanVatan1 sa önce
    CHP zihinyetti Mustafa Kemal Atatürk,ten sonra bir arpa boyu kadar yol alamamış.Alacak gibide görünmüyor.Mustafa Kemal Atatürk,ün ruhu şad,mekkanı Cennet olsun.İyiki şimdiki CHP,yi görmemiş.Şimdiki CHP yi görseydi Gazi Mustafa Kemal çok özülürdü.Hepsini kovardı.
  • Tuncay Tuncay 1 sa önce
    O işi akp çok güzel yapiyo. Iktidara geldiklerinde yapımı devam eden yolların temel atma töreni yaptıklarını iyi biliyorum
  • Hüseyin Öztürk Hüseyin Öztürk 1 sa önce
    Herşey güzel
  • HizipsavarHizipsavar1 sa önce
    Bu hizipciler yeminle süzme mal bunu yyien sığır varmı istanbulda
  • TahirTahir2 sa önce
    Chp ve bu partinin belediye başkanlarını konuşmaya bile değmez...
  • AslanlarAslanlar2 sa önce
    Sizin firmanızı ve çalışanları tebrik ederim.
  • HelalHelal2 sa önce
    Helal olsun Ekrem başkana kıskananlar çatlasın patlasın zorunuza mı gitti kardeş
  • MhrrhdjMhrrhdj2 sa önce
    Adam ne yapsa batiyo bittirmismi bitirmiş siz önce şu baskınlarınızı duzeltin
  • AntichpliAntichpli2 sa önce
    Ekrem yanlıları, daha evvelden yapılmış bir projeyi ben yaptım diye üstleniyor, yalan söylüyor,hazıra konuyor. Yapılmış olan dese neyse, Haberi okumadan troll yapmayın!!
  • AntichpliAntichpli2 sa önce
    İlâhi Ekrem :)) Sen bizi güldürmeye mi geldin? 5 sene boyunca gülmekten çatlatacaksın bizi. Eğlenelim biraz şununla :))
  • MisafirMisafir2 sa önce
    Eski projeleri ve kendi yaptıklarını defalarca açılış yaparak reklam etmek AKP nin öz malıdır.
  • Ekrem babaEkrem baba3 sa önce
    Sahtekarlar
  • Saban erdemciSaban erdemci3 sa önce
    Nasil adam iscileri cikarmayla buyunmez serifine soz verdi yokmus demekki
  • Mehmet Sıddık Bedük Mehmet Sıddık Bedük 3 sa önce
    Her gün imamoğlunu yerden yere vuruyorsunuz aslı astarı olmayan haberler yapıyorsunuz belliki canınız çok yanmış ama şunu bilinki güneş balçıkla sıvanmaz
  • SevimSevim3 sa önce
    Neden bu fesatlik.Yastiğa başinizi nasil koyuyorsunuz.Birazcik utanma sıkılma olur insanda .Isranbul'u harap ettiniz.Yapilan gūzellikleri de görmek istemiyorsunuz.Maksat Istanbul'a hizmet ise sen ben ne fark eder.
  • SinanSinan3 sa önce
    Bravo cok dogru haberler yapiosunuz sizi tebrik ediyorum
  • bir insanbir insan3 sa önce
    bos haber bunlar bunaldik artik
  • SezoSezo3 sa önce
    Ulan bende diyorum koca park 4 ayda nasıl bitti... Yalancının mumu ikindiyi bile bulumuyo ekooo
  • YazıkYazık3 sa önce
    Ekrem İmamınoğlu yaptığı klasik hareketler bunlar hiç şaşırmadım ben bunlara inananlara şaşırıyorum.
  • Ayse karagöz Ayse karagöz 4 sa önce
    Tipki AKEPE nin üniversite leri köprüleri traktörü hattabuzdolabı kendi yaptığı gibi.Dimi
  • Berrin GülBerrin Gül4 sa önce
    İcraat olmayınca, başkalarının yaptıklarını servis etme mantığı gelişiyor diye düşünüyorum.
  • Murat gulecMurat gulec4 sa önce
    Gazetecilik tarafsız olmaktır. Gun gelir devran döner dönüyorda.... toppasmi gelsin açsın. Ekrem baskan acicak tabi
  • a.da.d4 sa önce
    Maltepe E-5 kenarındaki Türkan Saylan Kültür merkezini de Ak Parti yaptı.İçine 2 tane mobilya yaptırıp CHP yaptı diye üstüne çöktüler.
  • ANIL ERGÜNANIL ERGÜN4 sa önce
    Ne yaparsanız yapın, ne yazarsanız yazın. Gönüllere çoktan girdi Ekrem Başkan. Çıkaramazsınız. Boşuna uğraşmayın. Nafile.
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 6 sa önce
    Ekrem beye aferim diyenler, haklı diyenler, oy vercem diyenler, sorguluyorlar mı acaba parkkarı, yolları, sosyal tesisleri satışa çıkardı, utanın lan!!Sizi hizipçi, üç kağıtçı, kör sağır dilsiz rolü yapanlar çıkar fırsatçıları, sizde yürek ne gezer, Ekrem miş yalanlar üzerine kurulmuş düzeniniz batsın
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 6 sa önce
    Bu projeler için Ekrem beye pay vermek haksızlık. İBB başkanı olur olmaz tatil yapan ve selde, çamurda, depremde sürekli tatil yapan, bölücü teröristlerle iş tutan Ekrem beye hak verenin aklına şaşarım, trol değilse tabiiiiii.
  • Zafer Başaran Zafer Başaran 6 sa önce
    Bunun dedeleride aynısını yapmadımı. Boynuz kulağı geçermiş. Aferin Sülün Eko. Daha durun bu başlangıç. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek oraya gider. Katran kaynamakla olmaz seker cinsini sevdiğim cinsine çeker. Boşuna dememiş atalarımız kurban olduğum.
  • Allah'ın KuluAllah'ın Kulu6 sa önce
    Akit gazetesine bu tarz haberleri yakıştıramıyorum, bence basin, görüşü bir tarafa yakın olsa bile tarafsız durmaya çalışmalı, bu usul ve üslubu kullanmamalı
  • ErcanErcan6 sa önce
    Erdoğan'ın Zonguldak Karaelmas Üniversitesini biz açtık demesi kadar matrak bir durum
  • ÖzcanÖzcan6 sa önce
    Birazcık ta tarafsız haber yapmanızı bekliyoruz,hem muhalefet hemde iktidar belediyelerini anlatırsanız tarafsız olursunuz diğer şekilde sadece yandaş ve dönemin habercileri olursunuz
  • Fatma Kartal Fatma Kartal 6 sa önce
    Sümüklü sülün Ekrem ÜÇKAĞITÇI nın önde gideniİstanbullular Allah cc yardım etsin, sabır versinBunun gibi ÜÇKAĞITÇI dolandırıcıyla onca yıl nasıl geçicek acaba#ÖLÜMÜNE RECEP TAYYİP ERDOĞAN #GÖZÜMÜZÜN BEBEĞİ REİİİİS, SENİ ÇOOK SEVİYORUZ BAŞKANIM
  • Hale LuyaHale Luya6 sa önce
    Hadi ordan 
  • Firi tüzelFiri tüzel6 sa önce
    Niye yalan haber yapıyorsunuz
  • Ümit ertenÜmit erten6 sa önce
    Evet aynı sizin yaptığınız gibi açılışı yapılan yerleri tekrar açmak gibi...bu tweetleri atanlarespirimi yapmaya çalışıyo...Ekrem başkan diyeceksiniz
  • FikretFikret6 sa önce
    imamoglu bir tek işi çok iyi bilir yalan söylemeyi bu konuda usta tabiki onunda danışmanları iyi çalışıyor insanları insanları nasıl aldatmayiona göre ortam hazırlamayı üstüne yabinci güçlerin desteği bayağı çalışıyor adam
  • Ekrem yeterEkrem yeter7 sa önce
     çatlayın, paylayın
  • TürkiyemTürkiyem7 sa önce
    Sayın akit siz herhalde iktidarı eleştirmeyi yakın zamanda chp iktidar olunca yada sayın Ekrem imamoğlu cumhurbaşkanı seçilince öğrenecek siniz. Olsun biz bekleriz. Ama ozaman da iktidar yanlısı olupta bizleri şaşkına çevirmeyin emi...
  • Adnan ARKANAdnan ARKAN7 sa önce
    Sizlerden alası olamaz.HALK ONU SEÇTİ KAPATIN ÇENENİZİ.
  • ErtanErtan7 sa önce
    At yalani seveyim inanani
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 7 sa önce
    Durmadan gezmelerdesiniz Ekrem bey bu arada hazır yapılan projeleride kendi projeleri gibi açıklama yapıyor.
  • İlhami babaİlhami baba7 sa önce
    Bundan başka bir şey bekleyen varmı hala varsa çok bekler bu tohumdan ancak kara çalı çıkar başka birşey beklemeyin
  • ZahirZahir7 sa önce
    Turgut trolu ne yandaşı ahmak adam sizinle alay ediyor
  • Gerçek adaletGerçek adalet7 sa önce
    Eskiden dini baskılar yüzünden Ak partiye oy veriyordum. Ama son seçimlerde oy vermedim. Aidiyet duyduğum bir parti de yok. Ama şuna çok üzülüyorum eskiden sol grupların ağzı küfürlü dindar insanların ağzı dualı idi şimdi tam tersi kendi partisine oy vermeyenleri vatan haini ilan eden hatta en ağır basit sokak küfürlerini tanımadığı insanlara eden tahammülsüz eleştirilerini düzgün cümlelerle ifade edemeyen cahil cühelalar oldular. Bu saygısızlardan ne dinimize ne vatanımıza nede kendi çocuklarına hayır gelir. Ruh sağlıkları için profesyonel yardım almalılar hem toplum hemde yakınlarında ki insanların sağlık ve güvenliği için!
  • MisafirMisafir7 sa önce
    Sizden ricam izmir de soluduğun havanın parasını topluyorlarmış sonra da devleti kötüleyip hava parası alıyor diye söylenti yapılıyormuş ne kadar doğru bilmiyorum lütfen araştırılsın bazı sayfaların altın da okumuştum
  • Mustafa kemal Mustafa kemal 7 sa önce
    Lakap takmak dinimizde günah ama fesatliktan kudurun bakalım imamoğlu cumhurbaşkanı olacak
  • Ataturkcu Ataturkcu 7 sa önce
    Chp.veya akp yapmis ne fark eder sonucta miletin parasiyla yapilan hizmet.
  • TurgutTurgut7 sa önce
    Ekrem başkan haklı, olay eski olsa da, yandaşın elinden alıp halkın hizmetine vermiş olabilir. Sizde çok abartıyorsunuz.
  • SalhSalh8 sa önce
    Seni vizyonsuz demogok, ak partinin yerden yere vurduğunuz projelerine , bu da sizin içten içe iç geçirdiğinizin kanıtı. işte böyle rezil olursun.
  • Vatandaş Vatandaş 8 sa önce
    Adamı rahat bırakırsınız. İşini yapsın. Size göre herşeşi sadece AKP yapar. AKP nin yaptıkları ortada 
  • Yaşar AkkayaYaşar Akkaya8 sa önce
    CHP zihniyeti Bu millet içinde ne yaptığını biliyor Ak Parti'nin yapmış olduğu projeyi millete yutturacak Hadi oradan
  • AhmetAhmet8 sa önce
    Bu olayda bence hatalı olan ak parti kendi yaptıklarını halka anlatmayı beceremiyor larhalkla ilişkiler sıfır ak parti de insanımız doğruları değil y alanlara algı larainanıyor araş tir mi yor bunugörenimamoglu da sürekli y alanlarla algı larla insanımızı kan diri yorak partililere bu açılışa giderek oğulları or daki lere anlatmalı bence yok bu y alanlarına devam edecekler
  • potrevopotrevo8 sa önce
    Bu satilmis serefsizin cikmasi karisi denilen bozuk catlak ayni vatanhainligi ipinde oynuyorlar istabulu ermrji va sixonistlre satiyorlar bunkara oy veren sõzde türk vatandaslarin amk bu gõtü bozuklarin yüzünden bu kadar cekixoruz.
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 8 sa önce
    Vatandaş cemal has chp li beceremiyorsunda ortada kalıyor sun.munafıklık nedir onuda iyi biliyorsun aynadamı görüyorsun.
  • EgeliEgeli8 sa önce
    Aynısını aydın b.başkanıda yaptı.gayet normal monlara göre.
  • ÖmerÖmer9 sa önce
    En iyi bildikleri iş yine de CHP de ilerleme!! Görmek sevindirici . Ak parti yaptı diye Kemerburgazı kapatabilirlerdi bir de İstanbul havaalanını ne zaman açılışını . Yapacaklar ona da Yeşilköy’ü biz kurtardık !!!diyebilirler haa havaalanı!!! açılışına ben de katılırım . Birde Ekrem İstanbul da mı merak ettim de.
  • Y.artis Y.artis 9 sa önce
    Yalancının mumu yatsi ya kadar yanar,görelim mevlam neyler ,neylerse güzel eyler
  • munir mitismunir mitis9 sa önce
    bu serefsiz tam cakal cikti
  • dumanlıdumanlı9 sa önce
    Kimin döneminde başladığı değil kimin bitirdiği önemli. Bu söz 2003 te AKP lilerce söyleniyordu.Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.
  • vatandaş cemalvatandaş cemal9 sa önce
    ekrem imamoğlunun reklamı için milyonlar verilse eminim ki sizin hergün yaptığınız reklam kadar tutmaz.Hiç sevmediğim imamoğlunadua ediyorum çevremle fırsat bulsam oy da vereceğim sizin sayenizde heymünafık akit ailesi.

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