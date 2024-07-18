Sülük toplarken kaybolan adam drone yardımıyla bulundu
Bursa'da sülük toplamaya giden ancak sazlıklar arasında yönünü kaybederek kaybolan Rizvan K, AFAD ekiplerinin drone ile araması sonucu sağ salim bulundu.
Bursa'da sülük toplamaya giden ancak sazlıklar arasında yönünü kaybederek kaybolan Rizvan K, AFAD ekiplerinin drone ile araması sonucu sağ salim bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Şeyhmüftü Mahallesi'nde ikamet eden Rizvan K. (54) adlı vatandaş sabah saatlerinde sülük toplamak için Uluabat Gölü'ne gitti.
Rizvan K. öğle saatlerinde eşini arayarak yönünü kaybettiğini söyledi. Eşi de durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri Gölyazı Mahallesi Uluabat Gölü çevresinde arama çalışmalarına başladı.
Jandarmanın talebi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri sabah saatlerinde adamın göl kenarında motosikletini buldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler aynı gün saat 08.30 itibariyle Rizvan K.'yı sazlıkların arasında drone ile tespit etti. Ekipler Rizvan K.'nın yanına giderek bulunduğu yerden çıkardı.
Devasa sazlıkların arasında sağ kurtarılan Rizvan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İLKHA)