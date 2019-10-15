Sultangazi’nin 5 yıllık plânı hazır

A. Enes Boyacı

5 yıllık stratejik planı ve performans programını hazırlayan Sultangazi Belediyesi Meclisi, Belediye Meclis Başkanvekili Av. Hasan Esat İlhan başkanlığında yapılan Meclis oturumunda söz konusu planı tartışarak oy çokluğuyla kabul etti.

Şeffaf ve adil yönetim

Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediyesi’nin vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan stratejik planının ilçeye hayırlı olmasını diledi. Katılımcı, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Sultangazi’yi daha ileriye taşıyacaklarının da altını çizdi.

Halkın menfaati gözetildi

Stratejik plan ile ilgili bilgilendirmeyi Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Yiğit yaptı. Yiğit, beş yıllık süre zarfında hayata geçirilecek önemli projeleri anlattı, soruları cevaplandırdı Eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, çevreden yeşil alana, spordan kültürel faaliyetlere kadar bütün planlamanın Sultangazi halkının menfaatleri doğrultusunda yapıldığı vurgulandı. Başkan Yardımcısı Yiğit; “Mevcut durumun analizini yaparak, iç ve dış paydaşlarımızı sürece katarak stratejik hedeflerimiz belirlenmiştir. Amacımız, “Hep birlikte daha iyiye” anlayışı ile Sultangazimizi örnek bir ilçe haline getirmektir” dedi.

Kentsel dönüşüm de gündemde

Olası bir deprem durumunda risk taşıyan binalarla ilgili kentsel dönüşüm faaliyetlerinin de stratejik planda ele alındığı vurgulandı. Yol haritasında belirtildiği gibi halkın sosyal yaşam kalitesinin artması için kapalı semt pazarları, mahalle hizmet tesisleri, taziye evleri, kadın meslek edindirme kursları gibi hizmetlerinin artarak ilçeye kazandırılacağı anlatıldı. Gençleri ön plana çıkaran projelerle çağı yakalamış, geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesi çabasında olunduğu da belirtildi.

7 yılda 2070 yapı yenilendi

Öte yandan; Sultangazi’de olası bir afet durumunda can güvenliği riski taşıyan binaların tespit çalışmaları sürüyor. 2012 yılından bu yana 2070 riskli yapının yerine deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa edildi. Riskli olduğu belirlenen binalara Sultangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce uyarı levhaları asılıp, konut ya da bina sakinleri bilgilendiriliyor. Binanın yıkımı gerçekleştirildikten sonra yerine deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa edilerek ruhsatlandırma işlemi yapılıyor.

Kültür gezileri başladı

Sultangazi Belediyesi, Türkiye’nin tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlemeye devam ediyor. Kültür gezileri kapsamında Sultangazililer Bursa, Edirne, Konya ve Çanakkale illerini görme imkânı buluyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ”Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla geziler düzenliyoruz. Katılımcılar bu gezilerle ülkemizin tarihi yapı ve doğa güzelliklerini keşfetme imkânı buluyor” dedi. Kültür gezilerine yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin kişinin katılması planlanıyor. Başvurular ise www.sultangazi.bel.tr adresinden yapılabiliyor.