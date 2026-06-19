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Gündem Sultangazi’de yangın paniği: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Gündem

Sultangazi’de yangın paniği: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Yeniakit Publisher
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Sultangazi’de yangın paniği: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Sultangazi’de avize üretimi yapılan bir iş yerinin dış kısmındaki toz boyaların alev alması sonucu yangın çıktı. Olay çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Avizeciler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avize imalatı yapan bir iş yerine ait dış bölümde bulunan toz boyaların depolandığı alanda çıktı. Tutuşan boyaların yanmasıyla kısa sürede yoğun siyah duman oluştu.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Daha sonra bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.


Öte yandan yangının yükselen alevleri ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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