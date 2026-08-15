  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş Bir babasına baktı, bir ekrana... Esra Albayrak hüngür hüngür ağladı Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz' Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu Devlet kırmızı bültenli firarilerin tepesinde: 12 ülkeden 51 kişi Türkiye’ye getirildi Türkiye'nin Suriye planı! Hedef 10 milyar dolar ‘Polis gelene kadar oyaladım’ 650 bin liralık vurgunu kuyumcunun dikkati engelledi Erdoğan liderliğinde Türkiye ümmetin umudu oldu! Türkiye barışın ve kardeşliğin teminatı Akit TV’nin Türksat Frekans Bilgileri Değişiyor! Yeni frekans daha güçlü yayın DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir?
Spor Gençlerbirliği SK 0 - 0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Spor

Gençlerbirliği SK 0 - 0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gençlerbirliği SK 0 - 0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği SK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Gençlerbirliği SK 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Gençlerbirliği SK 0 - 0 Fenerbahçe

3' Sol kanattan Oğuz Aydın'ın ortasını Talisca'dan önce savunma uzaklaştırdı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Adem Arous, Matei Ilie, Yessen, Winck, Baldursson, Mendes, Diabate, Mortadha, Güven, Benedyczak.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi, Metehan, Saviolo, Aral, Onuachu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23