Gençlerbirliği SK 0 - 0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği SK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Gençlerbirliği SK 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
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Gençlerbirliği SK 0 - 0 Fenerbahçe
3' Sol kanattan Oğuz Aydın'ın ortasını Talisca'dan önce savunma uzaklaştırdı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Adem Arous, Matei Ilie, Yessen, Winck, Baldursson, Mendes, Diabate, Mortadha, Güven, Benedyczak.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi, Metehan, Saviolo, Aral, Onuachu.